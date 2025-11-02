पुणे

Bund Garden Accident : पुण्यातील कोरेगाव पार्क परिसरात रविवारी पहाटे भीषण अपघात झाला.भरधाव कार मेट्रोच्या खांबावर आदळल्याने कारचा चेंदामेंदा झाला.अपघातात हृतिक भंडारे आणि यश भंडारे या दोघांचा जागीच मृत्यू झाला.
Pune Accident : पुण्यातील कोरेगाव पार्क परिसरात पुन्हा भीषण अपघात, दोघांचा मृत्यू; एक गंभीर, भरधाव कार मेट्रोच्या खांबाला धडकली अन्...
Yashwant Kshirsagar
Updated on

पुण्यातील कोरेगाव पार्क परिसरात रविवारी पहाटे भीषण अपघात झाला आहे. यात दोघांचा मृत्यू झाला असून एक जण गंभीर जखमी झाला आहे. बंडर्गाडन परिसरात एका भरधाव कारने मेट्रोच्या खांबाला धडक दिली यात कारमधील दोघांचा जागीच मृत्यू झाला. हा अपघात इतका भीषण होता की, कारचा अक्षरक्ष: चेंदामेंदा झाला.

pune
Pune Crime News
accident
Bundgarden Police
