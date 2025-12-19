पुणे

Pune Crime : तरुणीने केले जिवाभावाच्या मैत्रिणीवर चाकूने वार; कोरेगाव पार्क परिसरातील घटना!

Koregaon Park Woman Assault : कोरेगाव पार्क परिसरातील २९ वर्षीय कमलवर तिच्या मैत्रिणी अश्विनीने चाकूने वार करून जखमी केले. पोलिसांनी अश्विनीविरुद्ध गुन्हा दाखल केला असून तपास सुरू आहे.
Koregaon Park Knife Attack Incident

Koregaon Park Knife Attack Incident

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे : 'पाहुणे बघायला येणार असल्याने त्यांना तू येऊ नका असे फोन करून सांग' असे एका तरुणीने तिच्या जिवाभावाच्या मैत्रिणीला सांगितले. मात्र असे करायला त्या मैत्रिणीने नकार दिल्याने तरुणीने मैत्रीणीच्या हातावर, गळ्याजवळ चाकूने वार करुन तिला जखमी केले. ही घटना कोरेगाव पार्क येथील दरवडे मळा येथे गुरुवारी (ता. १८) रोजी सकाळी साडेदहा वाजता घडली.

Loading content, please wait...
pune
crime
attack
police case
Crime Against Woman

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com