Pune News: कोरेगाव पार्कमध्ये फटाके वाद! तरुणावर शस्त्र हल्ला, दोघांना अटक

सकाळ वृत्तसेवा
पुणे : फटाके वाजविताना झालेल्या वादातून तरुणावर शस्त्राने वार केल्याची घटना कोरेगाव पार्कमध्ये घडली. पोलिसांनी दोघांना अटक केली.

