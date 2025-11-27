पुणे

Kothrud Fraud : संगणक अभियंत्यासह पत्नीची फसवणूक करणाऱ्यांकडून ५४ लाख जप्त; मुलींचे आजारपण दूर करण्याच्या आमिषाने १४ कोटींची फसवणूक!

Financial Fraud : मुलींच्या आजारावर उपचाराचे आमिष दाखवून संगणक अभियंता दाम्पत्याची तब्बल १४ कोटी रुपयांची फसवणूक करण्यात आली. तपासात ५४ लाख जप्त झाले असून आरोपींना तीन डिसेंबरपर्यंत पोलिस कोठडी सुनावण्यात आली आहे.
Police officials presenting details of the ₹54 lakh seized in the 14-crore fraud case

Sakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे : दुर्धर विकाराने ग्रासलेल्या मुलींचे आजारपण दूर करण्याचे आमिष दाखवून कोथरूडमधील एका संगणक अभियंता आणि त्यांच्या पत्नीची १४ कोटी रुपयांची फसवणूक केल्याप्रकरणातील आरोपींकडून ५४ लाख रुपये जप्त करण्यात आले आहे. आरोपींनी या जोडप्याची एकूण १४ कोटी ३९ लाख २० हजार रुपयांची फसवणूक केली आहे. या गुन्ह्यात वेदिका कुणाल पंढरपूरकर (वय ४१), कुणाल वैजनाथ पंढरपूरकर (वय ४२, दोघे रा. महात्मा सोसायटी, कोथरूड), दीपक जनार्दन खडके (वय ६५, रा. वाडीवरे, नाशिक) यांना अटक करण्यात आली आहे. तर वेदिकाची आई व भाऊ यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

police
crime
Kothrud
Pune Police Force
Fraud Crime

