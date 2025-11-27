Kothrud Fraud : संगणक अभियंत्यासह पत्नीची फसवणूक करणाऱ्यांकडून ५४ लाख जप्त; मुलींचे आजारपण दूर करण्याच्या आमिषाने १४ कोटींची फसवणूक!

पुणे : दुर्धर विकाराने ग्रासलेल्या मुलींचे आजारपण दूर करण्याचे आमिष दाखवून कोथरूडमधील एका संगणक अभियंता आणि त्यांच्या पत्नीची १४ कोटी रुपयांची फसवणूक केल्याप्रकरणातील आरोपींकडून ५४ लाख रुपये जप्त करण्यात आले आहे. आरोपींनी या जोडप्याची एकूण १४ कोटी ३९ लाख २० हजार रुपयांची फसवणूक केली आहे. या गुन्ह्यात वेदिका कुणाल पंढरपूरकर (वय ४१), कुणाल वैजनाथ पंढरपूरकर (वय ४२, दोघे रा. महात्मा सोसायटी, कोथरूड), दीपक जनार्दन खडके (वय ६५, रा. वाडीवरे, नाशिक) यांना अटक करण्यात आली आहे. तर वेदिकाची आई व भाऊ यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. .आरोपींच्या ३९ बँक खात्यांची माहिती मागविली असता त्यापैकी १३ खात्यांची माहिती पोलिसांना मिळाली आहे. त्यातून आरोपींच्या विविध खात्यांवर फिर्यादी यांनी रक्कम पाठविल्याचे पुरावे सापडले आहे. आरोपींनी १४ कोटी ३९ लाख रुपये विविध ठिकाणी फिरविले असून त्यातून त्यांनी काही मालमत्ता व वाहने घेतले आहेत. त्यांनी केलेले एक हजार १३९ व्यवहार संशयित आहेत. विशेष नोंदणी व महानिरीक्षक यांच्याकडून ६ ते ७ विविध नोंदणी व त्यांचे दस्त पोलिसांना मिळाले आहेत. पोलिस कोठडीचा हक्क अबाधित ठेवून आरोपींची न्यायालयीन कोठडीत रवानगी करण्यात आली होती. त्यानंतर आरोपींच्या वकिलांनी वेदिका पंढरपूरकर व दीपक खडके यांचा तात्पुरत्या जामिनाचा अर्ज केला होता. हा अर्ज न्यायालयाने फेटाळला होता. गुरुवारी (२७) तीनही आरोपींना न्यायालयात हजर करण्यात आले होते..Leopard In Pune : पुण्यात बिबट्या?संरक्षणासाठी कोयते घेऊन फिरण्याची अफवा; वन विभागाचं प्रसिद्धीपत्रक.आरोपींना तीन डिसेंबरपर्यंत पोलिस कोठडी आरोपींकडून वाहने आणि लॅपटॉप जप्त करण्यात आले आहेत. तसेच त्यांच्याकडून ५४ लाख रुपये जप्त व संरक्षित करण्यात आलेले आहेत. आरोपींनी पैशांचा वापर कशासाठी केला याची चौकशी करण्यात येत आहे, अशी माहिती तपास अधिकारी पोलिस निरीक्षक संतोष खेतमाळस यांनी दिली. आरोपींनी त्यांच्या मालमत्तेची विल्हेवाट लावली असल्याची शक्यता आहे. पाहिले असलेल्या आरोपींची अटक आरोपींकडे चौकशी करायचा आहे, त्यामुळे आरोपींना सहा दिवसांची पोलिस कोठडी देण्यात यावी, असा युक्तिवाद सरकारी वकील प्रदीप गेहलोत यांनी केला. मुळ फिर्यादीच्यावतीने अॅड. विजयसिंह ठोंबरे यांनी बाजू मांडली. दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकून घेत न्यायालयाने आरोपींना तीन डिसेंबरपर्यंत पोलिस कोठडी सुनावली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.