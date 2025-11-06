पुणे

Kothrud Crime : कोथरूडमधील दांपत्याची १४ कोटींच्या फसवणूक प्रकरणी गुन्हा दाखल

दांपत्याने इंग्लंडमधील ड्युप्लेक्स घर, फार्महाऊस, कोकण आणि सासवडमधील शेतजमीन विकून सुमारे १४ कोटी रुपये त्या महिलेच्या खात्यांत केले वर्ग.
Fraud
FraudSakal
सकाळ वृत्तसेवा
पुणे - मुलींचा आजार बरा करण्याच्या बहाण्याने एका दांपत्याची १४ कोटी रुपयांची फसवणूक केल्याप्रकरणी कोथरूड पोलिस ठाण्यात गुरुवारी (ता. ६) रात्री उशिरा गुन्हा दाखल करण्यात आला. या दांपत्यावर झालेल्या अन्यायाच्या विरोधात ‘सकाळ’ ने वृत्त प्रकाशित करीत हे धक्कादायक प्रकरण समोर आणले होते.

pune
crime
Kothrud
fraud news
Woman

