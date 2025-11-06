Kothrud Crime : कोथरूडमधील दांपत्याची १४ कोटींच्या फसवणूक प्रकरणी गुन्हा दाखल

पुणे - मुलींचा आजार बरा करण्याच्या बहाण्याने एका दांपत्याची १४ कोटी रुपयांची फसवणूक केल्याप्रकरणी कोथरूड पोलिस ठाण्यात गुरुवारी (ता. ६) रात्री उशिरा गुन्हा दाखल करण्यात आला. या दांपत्यावर झालेल्या अन्यायाच्या विरोधात ‘सकाळ’ ने वृत्त प्रकाशित करीत हे धक्कादायक प्रकरण समोर आणले होते..याप्रकरणी अभियंता दीपक डोळस यांनी कोथरूड पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. दीपक जनार्दन खडके (रा. नाशिक), वेदिका पंढरपूरकर (रा. कोथरूड) अशी गुन्हा दाखल केलेल्या संशयितांची नावे आहेत.तक्रारदार दीपक डोळस हे मूळचे पुण्यातील असून, इंग्लंडमध्ये आयटी क्षेत्रात कार्यरत होते. त्यांच्या दोन मुलींवर उपचारासाठी ते २०१० मध्ये भारतात परतले. डोळस यांची भजनी मंडळाच्या माध्यमातून २०१८ मध्ये दीपक खडके याच्याशी ओळख झाली..खडके याने डोळस दांपत्याची वेदिका पंढरपूरकर या महिलेशी ओळख करून दिली. या महिलेने डोळस दांपत्याचा विश्वास संपादन करून त्यांची पूर्ण माहिती घेतली. ‘तुमच्या मुलींचा आजार तुमच्या संपत्तीमुळे आहे. ही संपत्ती विकली तरच त्या बऱ्या होतील,’ असे सांगितले.या महिलेच्या सांगण्यावरून डोळस दांपत्याने इंग्लंडमधील ड्युप्लेक्स घर, फार्महाऊस, कोकण आणि सासवडमधील शेतजमीन विकून सुमारे १४ कोटी रुपये त्या महिलेच्या खात्यांत वर्ग केले. इतकी मोठी रक्कम दिल्यानंतरही मुलींच्या आरोग्यात कोणतीही सुधारणा झाली नाही..उलट त्या महिलेने त्यांना आणखी एक घर विकण्यास भाग पाडून फसवणूक केली, असे तक्रारीत म्हटले आहे. दरम्यान, या प्रकरणात डोळस दांपत्यास त्यांची पूर्ण रक्कम परत मिळेपर्यंत आमचा लढा सुरूच राहील, असे त्यांचे वकील ॲड. विजयसिंह ठोंबरे यांनी सांगितले..पोलिस आयुक्तांकडून दखल -या संदर्भात डोळस यांनी पोलिस आयुक्त कार्यालयात तक्रार अर्ज दिला होता. पोलिस आयुक्त अमितेश कुमार यांनी त्याची गांभीर्याने दखल घेत तातडीने गुन्हा दाखल करण्याचा आदेश दिला. त्यानुसार आर्थिक गुन्हे शाखेने तक्रारदार दांपत्याचा गुरुवारी दुपारी जबाब नोंदविला. त्यानंतर या प्रकरणात कोथरूड पोलिस ठाण्यात रात्री उशिरा गुन्हा दाखल करण्यात आला..डोळस दांपत्याच्या फसवणूक प्रकरणात दीपक खडके आणि वेदिका पंढरपूरकर यांच्यासह इतर काही जणांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या गुन्ह्यात आणखी कोणाचा सहभाग आहे, याची माहिती घेतली जात आहे.- संभाजी कदम, पोलिस उपायुक्त, परिमंडळ तीन..या प्रकरणात तक्रारदार डोळस यांचा जबाब नोंदविला असून, कायदेशीर कारवाई करण्यात येत आहे. या प्रकरणाची चौकशी सुरू करण्यात आली आहे.- विवेक मासाळ, पोलिस उपायुक्त, आर्थिक गुन्हे शाखा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.