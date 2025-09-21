पुणे

Kothrud Crime : कोथरूडमध्ये गोळीबार प्रकरणी घायवळ टोळीची धिंड, गुंडांचा माज उतरला पण गुन्हेगारी कमी होणार?

Kothrud firing case : कोथरूडमध्ये गोळीबार प्रकरणी घायवळ टोळीची धिंड; पोलिसांची कडक कारवाई केली. पण अशा कारवाईमुळे गुन्हेगारी कमी होणार का असा प्रश्न निर्माण होत आहे.
Sandip Kapde
Updated on

पुण्यातील कोथरूड परिसरात १८ सप्टेंबरला मुठेश्वर गणपतीजवळ गाडीला साईड न दिल्यामुळे एका व्यक्तीवर गोळीबार करण्यात आला होता. या प्रकरणात कुख्यात गुंड निलेश घायवळ टोळीतील सदस्यांना पोलिसांनी अटक केली होती. त्यांनी सामान्य नागरिकावर गोळीबार करून दहशत पसरवण्याचा प्रयत्न केला. अटक करण्यात आलेल्या गुंडांची नावे अशी आहेत : मयूर कुंबरे, मयंक व्यास, गणेश राऊत, दिनेश फाटक आणि आनंद चादलेकर.

pune
Kothrud
Pune city police

