पुणे

Pune Cyber Fraud: कोथरूडमध्ये पेन्शन कार्डच्या बहाण्याने सायबर फसवणूक; ७६ वर्षीय ज्येष्ठ नागरिकाला ८.५३ लाखांचा गंडा

Kothrud Cyber Fraud Senior Citizen Duped of 8.53 Lakh Rupees: पेन्शन कार्डची माहिती देण्याच्या नावाखाली सायबर चोरट्यांनी कोथरूडमधील ज्येष्ठ नागरिकाला घातला गंडा
Kothrud Pune News Senior Citizen Duped of 8.53 Lakh by Cyber Criminals Using Pension Card Information as a Pretext

Kothrud Pune News Senior Citizen Duped of 8.53 Lakh by Cyber Criminals Using Pension Card Information as a Pretext

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे : 'सिनीयर सिटीझन पेन्शन कार्ड'ची माहिती देण्याच्या बहाण्याने कोथरूड परिसरातील एका ७६ वर्षीय ज्येष्ठ नागरिकाला आठ लाख ५३ हजार रुपयांची फसवणूक केल्याचा प्रकार समोर आला आहे.

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