Pune Cyber Fraud: कोथरूडमध्ये पेन्शन कार्डच्या बहाण्याने सायबर फसवणूक; ७६ वर्षीय ज्येष्ठ नागरिकाला ८.५३ लाखांचा गंडा

पुणे : 'सिनीयर सिटीझन पेन्शन कार्ड'ची माहिती देण्याच्या बहाण्याने कोथरूड परिसरातील एका ७६ वर्षीय ज्येष्ठ नागरिकाला आठ लाख ५३ हजार रुपयांची फसवणूक केल्याचा प्रकार समोर आला आहे..Success Story: पतीचा दुबईत अभियांत्रिकीचा ठसा, पत्नीची परदेशात तंत्रज्ञान क्षेत्रात झेप; कांडगे दाम्पत्याची प्रेरणादायी यशोगाथा.पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सायबर चोरट्यांनी फिर्यादी यांच्या मोबाईलवर संपर्क साधला. ज्येष्ठ नागरिकांसाठीच्या पेन्शन कार्डची माहिती देण्याच्या बहाण्याने आरोपीने त्यांना व्हॉट्सॲपवर व्हिडिओ कॉल केला. .संभाषण सुरू असतानाच चोरट्याने फिर्यादी यांच्या मोबाईलमध्ये त्यांची दिशाभूल करून आयसीआयसीआय बँक नावाचे एक ॲप्लिकेशन इन्स्टॉल करण्यास भाग पाडले. या ॲपच्या माध्यमातून फिर्यादी यांच्या मोबाईलमधील बँक खात्याची गोपनीय माहिती चोरून, सायबर चोरांनी त्यांच्या खात्यातून आठ लाख ५३ हजार रुपये ऑनलाइन लंपास केले..El Nino: ‘एल निनो’ची स्थिती तीव्र होणार; प्रशांत महासागराचे तापमान ३.८ अंशांनी वाढण्याची शक्यता. खात्यातून पैसे गेल्याचे लक्षात आल्यानंतर फिर्यादी यांनी कोथरूड पोलिस ठाण्यात धाव घेतली. कोथरूड पोलिसांनी अज्ञात मोबाईल धारक आणि संशयित बँक खातेधारकांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे. पोलिस निरीक्षक (गुन्हे) अनिल माने या गुन्ह्याचा तपास करत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.