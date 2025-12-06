Kothrud News : सार्वजनिक ठिकाणी अस्वच्छता करणाऱ्या श्वानमालकांना महापालिकेचा दणका; कोथरूडमध्ये १० जणांवर प्रत्येकी ५०० रुपयांचा दंड!

कर्वेनगर/ कोथरूड : ‘स्वच्छ भारत अभियान’ व ‘स्वच्छ सर्वेक्षण २०२५-२६’ अंतर्गत कोथरूड–बावधन क्षेत्रीय कार्यालयाच्या घनकचरा व्यवस्थापन विभागामार्फत प्रभाग १२ मध्ये श्वानमालकांसाठी विशेष जनजागृती मोहीम राबविण्यात आली. सकाळच्या वेळी श्वानांना फिरवताना सार्वजनिक ठिकाणी अस्वच्छता करणाऱ्या श्वानमालकांना सूचना देत, गांधीगिरीच्या माध्यमातून गुलाबपुष्प देऊन स्वच्छतेचे महत्त्व समजावण्यात आले, तसेच नियम न पाळणाऱ्या १० श्वानमालकांवर प्रत्येकी ५०० रुपयांचा दंड आकारण्यात आला..ही मोहीम डहाणूकर कॉलनी, कमिन्स रस्ता, गोपीनाथनगर, कुमार परिसर, गांधी भवन, आशिष गार्डन डीपी रस्ता, परमहंसनगर, म्हातोबानगर, शिवतीर्थनगर आदी भागांत राबविण्यात आली. कोथरूड परिसरात सुरू असलेली ही जनजागृती व दंडात्मक मोहीम घनकचरा व्यवस्थापन आणि परिमंडळ कार्यालयाच्या मार्गदर्शनाखाली आरोग्य विभागातील निरीक्षक आणि मुकादमांच्या संयुक्त सहभागातून राबविण्यात आली. या वेळी महापालिका सहाय्यक आयुक्त सुहास जाधव, वरिष्ठ आरोग्य विभागाचे गणेश खिरीड, आरोग्य निरीक्षक करण कुंभार, किरण जाधव, दत्तात्रेय दळवी, राजेश आहेर, प्रमोद चव्हाण, लक्ष्मीकांत कुलकर्णी, गणेश साठे, गणेश चोंधे, जया सांगडे, मुकादम वैजीनाथ गायकवाड, अण्णा ढावरे, अशोक कांबळे, साईनाथ तेलंगी यांनी मोहिमेत सहभाग घेतला..Pune News : पुणे महापालिका निवडणुकीपूर्वी भाजपच्या कोअर कमिटी बैठकीत पक्षप्रवेशावरून मतभेद होण्याची शक्यता!.स्वच्छता बिघडल्याच्या तक्रारीकाही श्वानमालकांच्या पाळीव प्राण्यांमुळे सार्वजनिक रस्त्यावरील स्वच्छता बिघडत असून, चालणाऱ्या नागरिकांना त्रास होत असल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या. महापालिका प्रशासनाने संबंधित तक्रारींवर कार्यवाही करत परिसरातील आरोग्य निरीक्षक व मुकादमांसह पथके तयार करून मोहीम अधिक तीव्र करण्याचे आदेश दिले आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.