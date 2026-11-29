कोथरूड : चित्रपटांतील मारहाणीची भडक दृश्ये, रक्तरंजित व्हिडिओ गेम आणि प्रसारमाध्यमांतून गुन्हेगारांना मिळणारी प्रसिद्धी यामुळे किशोरवयीन मुलांमध्येही दहशत माजविण्यासाठी ‘कोयत्या’चे आकर्षण वाढू लागले आहे. हाताबाहेर चाललेली ही मुले पाहून पालकांची डोकेदुखी वाढली आहे..कोथरूडमधील रामबाग कॉलनीतील एका शैक्षणिक संकुलाजवळ काही अल्पवयीन मुले कोयता घेऊन फिरत असल्याचे पाहून परिसरातील दुकानदारांचे धाबे दणाणले. त्यांनी तातडीने पोलिसांना याची माहिती दिली. पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेत दोन मुलांची चौकशी केली. यातील कोयता बाळगणाऱ्या मुलाला ताब्यात घेत बाल न्यायालयात हजर केले. त्यामुळे अल्पवयीन मुलांमध्ये वाढत्या गुन्हेगारीचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे..काय म्हणाले तज्ज्ञ आणि पालक...डॉ. शांताराम डफळ (मुख्याध्यापक) :शाळाबाह्य मुलांकडे लक्ष देण्यासाठी पालकांकडे वेळ नसल्याने ही मुले व्यसनांच्या व वाईट प्रवृत्तींच्या आहारी जात आहेत. शाळेत जाणारी मुले शिक्षकांच्या देखरेखीखाली असल्याने त्यांचे समुपदेशन होते. त्यांच्यात योग्य-अयोग्य ओळखण्याची क्षमता निर्माण होते. स्वयंसेवी संस्था, सामाजिक व राजकीय कार्यकर्त्यांनी पुढे येऊन किशोरवयीन मुलांना विधायक उपक्रम, रोजगार, स्वयंरोजगाराशी जोडण्याची गरज आहे..एक महिला पालक आमच्या वस्तीतील सर्वजण रोजंदारीवर काम करतात. कामाला न गेल्यास घरी काय खाणार? आम्हाला स्वतःच्या तब्येतीकडे लक्ष द्यायला वेळ मिळत नाही, तर मुलांकडे कसे लक्ष देणार? शाळेतून फोन आला तरी जीव टांगणीला लागतो..हर्षवर्धन मानकर (सदस्य, महापालिका शिक्षण मंडळ) : शाळेतील विद्यार्थ्यांना व्यसन आणि गुन्हेगारी प्रवृत्तीपासून दूर ठेवण्यासाठी समुपदेशनाबरोबरच इतरही काही उपक्रम सुरू करण्याचा आमचा विचार आहे. तज्ज्ञ मंडळींनी यात पुढे येऊन किशोरवयीन मुलांचे जीवन घडविण्यासाठी पुढाकार घ्यावा.. संबंधित मुलगा अल्पवयीन असल्याने त्याला ताब्यात घेऊन बाल न्यायालयापुढे हजर केले आहे. त्याचे आई-वडील मोलमजुरी करून उपजीविका भागवतात. या मुलाकडे कोयता कोठून आला आणि त्याचा नेमका उद्देश काय होता, याचा आम्ही तपास करत आहोत.- अरुण घोडके, वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक, कोथरूड पोलिस ठाणे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.