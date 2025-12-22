Kothrud: धोकादायक चेंबरमुळे अपघाताची शक्यता; कोथरूडमधील करिष्मा चौकातील स्थिती, अनर्थ घडण्याअगोदर उपाययोजनांची मागणी

कोथरूड : परिसरातील करिष्मा चौक ते मृत्युंजय मंदिर रस्ता हा कायम गजबजलेला असतो. येथे असलेल्या सायकल मार्गावरील दूरसंचार विभागाच्या चेंबरचे झाकण कामासाठी काढण्यात आले होते..मात्र, काम पूर्ण होऊनही ते झाकण लावून बंद करण्यात आलेले नाही. तसेच, तेथे कोणत्याही प्रकारचा अडथळा ठेवण्यात आलेला नाही. त्यामुळे चेंबरमध्ये पडून अपघात होण्याचा धोका निर्माण झाला आहे..कोथरूड परिसरातील करिष्मा चौक ते मृत्युंजय मंदिर या मुख्य रस्त्यावर कायम पादचाऱ्यांची वर्दळ असते. रहिवासी परिसर, बाजार पेठ, शाळा आणि महाविद्यालय याच परिसरात आहेत. त्यामुळे कायमच या मार्गावर वर्दळ असते. मुख्यत: लहान मुलांचा वावर याठिकाणी अधिक असतो. या रस्त्यावरील सायकल मार्गात असलेल्या दूरसंचार विभागाच्या चेंबरचे झाकण धोकादायक स्थितीत असल्याने अपघाताची शक्यता निर्माण झाली आहे..कामाबाबत हा निष्काळजीपणा एखाद्याच्या जिवावरही बेतू शकतो. या भागात सायकल मार्ग असला तरी येथे असलेल्या अनधिकृत टपऱ्या, पथारी यामुळे सायकल मार्गाचा कमी वापर होतो. मात्र, येथे येणारे ग्राहक या रस्त्याचा अधिक वापर करतात. त्यामुळे प्रशासनाने त्वरित योग्य त्या उपायांाची अंमलबजावी करण्याची मागणी होत आहे..परिसरात मुलांचा वावर...‘करिष्मा चौक ते मृत्युंजय मंदिर या मुख्य रस्त्यावर अशा प्रकारे चेंबर धोकादायक स्थितीत ठेवणे म्हणजे दुसऱ्याच्या जिवाशी खेळणे आहे. लहान मुले आणि ज्येष्ठ नागरिक या रस्त्याने नेहमी ये-जा करत असतात. अनेकदा लहान मुले या परिसरात खेळतही असतात. अनवधानाने हे धोकादायक चेंबर दिसून न आल्यास अपघात घडू शकतो. त्यामुळे संबंधित प्रशासनाने परिसराची पाहणी करून हे चेंबर झाकण लावून बंद करावे. तसेच, या निष्काळजी कामाला जबाबदार असणाऱ्यांवर योग्य ती कारवाई करण्यात यावी,’ अशी मागणी स्थानिक रहिवासी रूपेश काळे, शैला काळे यांनी केली आहे..Kolhapur Kagal-Nidhori road : पर्यायी महामार्गा’त रूपांतरित झालेल्या कागल-निढोरी मार्गावर ओव्हरलोड वाहनांचा दहशत-दिवसेंदिवस वाढतोय धोका.आपणाकडून चौकशी झाली म्हणून पाहणी केली असता यासंदर्भात आमच्या खात्याकडून कोणतेही काम सुरू नसल्याचे दिसत होते. येथे सुरू असलेल्या एका बांधकाम प्रकल्पाच्या कामासाठी झाकण काढल्याचे आढळले. येथे तत्काळ झाकण बसविण्यास सांगितले आहे. उद्या संबंधित बांधकाम व्यावसायिकास नोटीस देण्यात येईल.- प्रितम कसबे, कनिष्ठ अभियंता, पुणे महापालिका.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.