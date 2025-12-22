पुणे

Kothrud: धोकादायक चेंबरमुळे अपघाताची शक्यता; कोथरूडमधील करिष्मा चौकातील स्थिती, अनर्थ घडण्याअगोदर उपाययोजनांची मागणी

Dangerous Chamber: कोथरूडमधील करिष्मा चौक परिसरात उघडे दूरसंचार चेंबर अपघाताला निमंत्रण देत आहे. लहान मुले व ज्येष्ठ नागरिकांच्या सुरक्षिततेसाठी तातडीच्या उपाययोजनांची मागणी होत आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
कोथरूड : परिसरातील करिष्मा चौक ते मृत्युंजय मंदिर रस्ता हा कायम गजबजलेला असतो. येथे असलेल्या सायकल मार्गावरील दूरसंचार विभागाच्या चेंबरचे झाकण कामासाठी काढण्यात आले होते.

