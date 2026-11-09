Pune Crime News: जुन्या वैमनस्याचा भडका; सुतारदरात टोळक्याच्या हल्ल्यात सराइताची हत्या

पुणे : वैमनस्यातून सराइतावर कोयत्याने वार करून खून करण्यात आल्याची घटना कोथरूडमधील सुतारदरा परिसरात शनिवारी (ता. ७) रात्री घडली. याप्रकरणी कोथरूड पोलिसांनी दोघांना ताब्यात घेतले आहे. त्यांच्याबरोबर असलेल्या साथीदारांचा शोध घेण्यात येत आहे. .प्रकाश ऊर्फ लाल्या येवले (वय २७) असे खून झालेल्याचे नाव आहे. येवले याच्यावर गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे दाखल आहेत. याप्रकरणी पोलिसांनी विकी मोरे आणि अनिकेत मालपोटे यांना ताब्यात घेतले आहे. त्यांच्याबरोबर असलेल्या साथीदारांचा शोध घेण्यात येत आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, प्रकाश येवले हा शनिवारी रात्री सुतारदरा परिसरातून निघाला होता. त्या वेळी टोळक्याने त्याला अडवले..वैमनस्यातून आरोपींनी त्याच्यावर तलवार, कोयत्याने वार केले, तसेच टोळक्याने त्याला दांडक्याने मारहाण केली. त्यावेळी तेथे आलेल्या पोलिसांना पाहताच आरोपी पसार झाले. प्रकाशला तातडीने खासगी रुग्णालयात दाखल केले. उपचारापूर्वीच त्याचा मृत्यू झाला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.