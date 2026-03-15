Pune Crime : मुलीशी बोलण्याच्या कारणावरून तरुणाचा खून; कोथरूडमधील सहा आरोपींना अटक

पुणे : मुलीसमवेत बोलण्याच्या कारणावरून संतप्त नातेवाइकांनी तरुणाला इमारतीत बोलावून दांडक्याने बेदम मारहाण केल्याची धक्कादायक घटना कोथरूड परिसरात शनिवारी (ता. १४) रात्री घडली. गंभीर जखमी झालेल्या या तरुणाचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाला. या प्रकरणी कोथरूड पोलिसांनी दहा जणांविरुद्ध खुनाचा गुन्हा दाखल केला आहे. त्यापैकी अटक केलेल्या सहा आरोपींना न्यायालयाने १७ मार्चपर्यंत पोलिस कोठडीत ठेवण्याचा आदेश दिला आहे..नागेश संजय जाधव (वय २३, रा. जुनी वडारवाडी, मंजाळकर चौक, शिवाजीनगर) असे मृत तरुणाचे नाव आहे. याबाबत त्याची आई सुरेखा संजय जाधव (वय ४५) यांनी कोथरूड पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. त्यानुसार वृषाली अनिल शिंदे, सुनिता सुनिल शिंदे, जयश्री लक्ष्मण शिंदे, तुळशी योगेश शिंदे, गंगा संजय पवार, अनिल श्यामराव शिंदे (सर्व रा. मेगा सिटी, कोथरूड) या संशयित आरोपींना अटक करण्यात आली आहे. तर, इतर चार संशयितांचा शोध घेण्यात येत आहे. न्यायालयाने सहा आरोपींना १७ मार्चपर्यंत पोलिस कोठडीत ठेवण्याचा आदेश दिला आहे, अशी माहिती पोलिस निरीक्षक अनिल माने यांनी दिली..Maharashtra Crime : ती असुरक्षितच; साताऱ्यामध्ये महिला डॉक्टरने संपवली जीवनयात्रा, मुंबईमध्ये प्रेयसीला मारत प्रियकराने जीवन संपविले.पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, नागेश जाधव हा शिवाजीनगर येथील एका खासगी कार्यालयात काम करत होता. तो एका मुलीशी बोलत-भेटत होता. मुलीच्या नातेवाइकांचा त्याला विरोध होता. शनिवारी (ता. १४) सायंकाळी सातच्या सुमारास आरोपींनी नागेशला मोबाइलवर संपर्क साधून पौड फाटा येथील मेगा सिटी इमारतीत बोलावून घेतले. नागेश दुचाकीवरून तेथे गेल्यानंतर रात्री आठच्या सुमारास आरोपींनी त्याच्या आईच्या मोबाइलवर संपर्क साधून, 'तुमच्या मुलाला आम्ही मारले आहे. दहा मिनिटांत घेऊन जा, अन्यथा इमारतीवरून खाली फेकून देऊ,' अशी धमकी दिली. .ही माहिती मिळताच नागेशची आई घाबरून त्या इमारतीच्या आवारात पोहोचली. तेथे चौकशी केल्यानंतर इमारतीच्या गच्चीवर नागेशला मारहाण होत असल्याचे तिने पाहिले. त्यावेळी नागेश गंभीर जखमी अवस्थेत होता. नागेशला तातडीने रिक्षाने खासगी रुग्णालयात नेण्यात आले. त्यानंतर पुढील उपचारासाठी ससून रुग्णालयात दाखल केले; मात्र उपचारादरम्यान त्याचा मृत्यू झाला. या प्रकरणाचा तपास पोलिस निरीक्षक (गुन्हे) अनिल माने करत आहेत.