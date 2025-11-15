Pune Crime : तरुणीला मारहाण व शिवीगाळ; पोलिसांसह आठ जणांवर गुन्हा दाखल; कोथरूडमधील प्रकार!

पुणे : छत्रपती संभाजीनगरमधून पुण्यात आलेल्या एका तरुणीला ताब्यात घेण्यासाठी आलेल्या पोलिसांच्या पथकाने मारहाण, तसेच जातिवाचक शिवीगाळ केल्याप्रकरणात आठ जणांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. यात सहा पोलिस, एक निवृत्त पोलिस आणि पोलिसाच्या एका मैत्रिणीचा समावेश आहे. याबाबत एका तरुणीने शनिवारी (ता. १५) कोथरूड पोलीस ठाण्यात फिर्याद दिली. त्यानुसार ॲट्रॉसिटी, विनयभंग, अपहरण, अवैध घुसखोरी आणि दरोडा टाकणे अशा विविध कलमांनुसार हा गुन्हा दाखल झाला आहे. .छत्रपती संभाजीनगर पोलिस दलातील सहायक निरीक्षक अमोल कामठे, पोलिस कर्मचारी संजीवनी शिंदे, सायबर विभागाचे पोलिस अधिकारी धनंजय सानप, विनोद परदेशी, कोथरूड पोलिस ठाण्यातील सहायक पोलिस निरीक्षक प्रेमा पाटील, पोलिस शिपाई श्रृती कढणे, छत्रपती संभाजीनगरमधील निवृत्त पोलिस कर्मचारी सखाराम सानप आणि प्रेमा पाटील यांची मैत्रीण यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या प्रकरणाचा तपास सहायक पोलिस आयुक्त दर्जाच्या अधिकाऱ्यांकडे सोपविण्यात आला आहे..फिर्यादी तरुणीवर पोलिसांशी हुज्जत घालून शासकीय कामात अडथळा आणल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. आपण पोलिस ठाण्यात गेल्यानंतर तेथे पोलिसांनी मारहाण आणि जातिवाचक शिवीगाळ केल्याचा दावा तरुणीने केला होता. त्यामुळे पोलिसांवर गुन्हा दाखल करण्याची याचिका तरुणींना शिवाजीनगर न्यायालयात दाखल केली होती. न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानंतर हा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.रोकड आणि दागिणे चोरीलाकामठे, परदेशी आणि सानप यांनी फिर्यादी यांच्या कपाटातील पाच हजार रुपये आणि सोन्याचे दागिणे मारहाण करून चोरले, असे फिर्यादीत नमूद आहे..काय आहे प्रकरणछत्रपती संभाजीनगरमधून एक विवाहित तरुणी बेपत्ता झाली होती. ती बेपत्ता झाल्याची तक्रार सासरकडील नातेवाइकांनी तेथील पोलिसांकडे दिली होती. तांत्रिक तपासात तरुणी कोथरूड परिसरात वास्तव्यास असल्याची माहिती मिळाली. त्यानंतर छत्रपती संभाजीनगर पोलिसांचे पथक पुण्यात आले. कोथरूड पोलिसांच्या मदतीने तरुणीला ताब्यात घेण्यात आले. त्यावेळी तरुणीच्या मैत्रिणीने पोलिसांच्या कामकाजात अडथळा आणल्याचा आरोपावरून तरुणींविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. तरुणींनी पोलिसांनी जातिवाचक शिवीगाळ आणि मारहाण केल्याचा आरोप केला होता..पोलिस आयुक्तालयात आंदोलनमारहाण आणि शिवीगाळ करणाऱ्या पोलिसांवर गुन्हा दाखल करण्याची मागणी पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार यांच्याकडे करण्यात आली होती. त्यानंतर पोलीस आयुक्तालयाच्या समोर आंदोलन करण्यात आले होते. आमदार रोहित पवार हे या आंदोलनात सहभागी झाले होते. याप्रकरणात पोलिसांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्याची मागणी करून तरुणींनी न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. याप्रकरणात सहायक पोलीस निरीक्षक प्रेमा पाटील यांनी बाजू ऐकून घेण्याची विनंती न्यायालयाकडे केली होती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.