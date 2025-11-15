पुणे

Pune Crime : तरुणीला मारहाण व शिवीगाळ; पोलिसांसह आठ जणांवर गुन्हा दाखल; कोथरूडमधील प्रकार!

Kothrud Police Misconduct : सहा सक्रिय पोलिस, एक निवृत्त पोलिस कर्मचारी आणि पोलिसाच्या मैत्रीण यांच्यावर गुन्हा दाखल. या घटनेत पोलिसांच्या वर्तनावर गंभीर प्रश्न निर्माण झाले आहेत.
Police Assault on Young Woman in Kothrud, Pune

Police Assault on Young Woman in Kothrud, Pune

Sakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे : छत्रपती संभाजीनगरमधून पुण्यात आलेल्या एका तरुणीला ताब्यात घेण्यासाठी आलेल्या पोलिसांच्या पथकाने मारहाण, तसेच जातिवाचक शिवीगाळ केल्याप्रकरणात आठ जणांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. यात सहा पोलिस, एक निवृत्त पोलिस आणि पोलिसाच्या एका मैत्रिणीचा समावेश आहे. याबाबत एका तरुणीने शनिवारी (ता. १५) कोथरूड पोलीस ठाण्यात फिर्याद दिली. त्यानुसार ॲट्रॉसिटी, विनयभंग, अपहरण, अवैध घुसखोरी आणि दरोडा टाकणे अशा विविध कलमांनुसार हा गुन्हा दाखल झाला आहे.

Loading content, please wait...
police
crime
women
Kothrud
Human Rights

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com