पुणे

PMC News : कर्मचारी निवडणूक कामात व्यग्र, नागरिक त्रस्त; अरमान सोसायटीत सांडपाण्याची समस्या, रहिवाशांच्या आरोग्याला धोका

Sewage Overflow Troubles Kothrud Residents : कोथरूडमधील शास्रीनगरमधील अरमान सोसायटीच्या घरासमोर गेल्या महिन्याभरापासून नियमितपणे दुर्गंधीयुक्त सांडपाणी वाहत असून, महापालिका कर्मचारी तात्पुरती सफाई करून जात आहेत, तर अधिकारी निवडणूक कामाचे कारण देत समस्येकडे दुर्लक्ष करत असल्याने रहिवासी त्रस्त झाले आहेत.
Sewage Overflow Troubles Kothrud Residents

Sewage Overflow Troubles Kothrud Residents

Sakal

सकाळ वृत्तसेवाSunil
Updated on

कोथरूड : घरासमोरून नियमित वाहणाऱ्या सांडपाण्यामुळे शास्रीनगरमधील अरमान सोसायटीतील रहिवासी त्रस्त झाले आहेत. महापालिकेचे कर्मचारी चेंबरची सफाई करून जात असले हे तरी सांडपाणी वाहणे बंद झालेले नाही. तक्रार केली तर आम्ही निवडणूक कामात व्यग्र असल्याचे अधिकारी सांगतात. त्यामुळे आम्ही आता तक्रार कोणाकडे करायची, अशी व्यथा सोसायटीतील रहिवाशांनी ‘सकाळ’कडे मांडली.

Loading content, please wait...
water
election
Kothrud
society
pmc

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com