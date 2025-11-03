PMC News : कर्मचारी निवडणूक कामात व्यग्र, नागरिक त्रस्त; अरमान सोसायटीत सांडपाण्याची समस्या, रहिवाशांच्या आरोग्याला धोका

कोथरूड : घरासमोरून नियमित वाहणाऱ्या सांडपाण्यामुळे शास्रीनगरमधील अरमान सोसायटीतील रहिवासी त्रस्त झाले आहेत. महापालिकेचे कर्मचारी चेंबरची सफाई करून जात असले हे तरी सांडपाणी वाहणे बंद झालेले नाही. तक्रार केली तर आम्ही निवडणूक कामात व्यग्र असल्याचे अधिकारी सांगतात. त्यामुळे आम्ही आता तक्रार कोणाकडे करायची, अशी व्यथा सोसायटीतील रहिवाशांनी ‘सकाळ’कडे मांडली. .विद्या डाकवे, अनघा पवार, वर्षा घडशी, मिथिला दुडाये, मेघा घोलप, दीप्ती वीर रहिवाशांनी सांगितले की, सोसायटीतील चाळ क्र. इ.५ येथे गेल्या अनेक दिवसांपासून दुर्गंधीयुक्त सांडपाणी वहात आहे. तक्रार केली की, कर्मचारी तात्पुरती सफाई करतात व निघून जातात. तसेच आता तक्रार केल्यास अधिकारी निवडणूक यादी तयार करण्याचे काम सुरू असल्याचे सांगत त्याकडे दुर्लक्ष करत आहेत.विराज डाकवे म्हणाले की, आमच्या मुलांना खेळण्यासाठी चाळ ही एकमेव जागा आहे. सुट्टीचे दिवस आहेत. मुले चाळीत खेळू इच्छितात, परंतु रस्त्यावर सर्वत्र सांडपाणी वाहत आहे. महिन्याभरापासून हा प्रकार सुरू आहे, मात्र प्रशासनाकडून यावर अद्याप योग्य उपाययोजना करण्यात आल्या नाहीत..Crime: 'तुझ्यामुळे माझी बहीण गेली...'! मामाचे शब्द ऐकताच भाचा संतापला; रागात खेळच संपवला, वादाचं कारण काय?.निवडणूक यादीचे काम सुरू असले तरी त्यासाठी इतर कामे थांबविलेली नाहीत. नागरिकांनी खोटे आरोप करू नये. तक्रार आल्यानंतर लगेचच सफाई कामगारांचे पथक सोसायटीकडे पाठवले होते.- विजय नायकल, सहाय्यक आयुक्त, कोथरूड क्षेत्रीय कार्यालयचेंबरमधील गाळ काढण्यात आला आहे, परंतु हे काम आता मलनिस्सारण विभागाच्या माध्यमातून करावे लागेल असे वाटते.- लक्ष्मीकांत कुलकर्णी, आरोग्य निरिक्षक, आरोग्य कोठी, शास्त्रीनगरत्या ठिकाणी सफाई केली आहे. मी निवडणुकीच्या कामावर आहे. महत्त्वाचे काम चालू आहे. त्यात अडथळा आणू नका.- ऐश्वर्या कपते, अभियंता, कोथरूड क्षेत्रीय कार्यालय.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.