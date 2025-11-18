Pune News : विकसित उपनगर कोंडीच्या विळख्यात; कोथरूड परिसरातील समस्या; उपाययोजना फक्त कागदावर!

कोथरूड : विकसित उपनगर म्हणून गौरविण्यात आलेले कोथरूड आता ‘कोंडीत अडकलेले उपनगर’ म्हणून ओळखले जात आहे. कोथरूडमधील वाहतूक कोंडीवर कायमस्वरूपी उपाययोजना करण्याचे आश्वासन गेल्या १० वर्षांहून अधिक काळापासून दिले जात आहे. मात्र, ते अद्यापही खरे ठरलेले नसल्याचे वास्तव आहे. एका व्यापाऱ्याने नाव न सांगण्याच्या अटीवर सांगितले की, सेनापती बापट रस्ता व कर्वे रस्त्यावरून कोथरुडकडे येताना नळस्टॉप येथे होणारी वाहतूक कोंडी सोडवण्यासाठी भारतरत्न अटल बिहारी वाजपेयी पूल उभारला..हा पूल चुकीचा उभारल्याने भविष्यात समस्या वाढतील असा इशारा ‘सकाळ’ने आयोजित केलेल्या चर्चासत्रांमध्ये स्थानिक व्यापारी व नागरिकांनी दिला होता. परंतु, त्याला न जुमानता पुलाचे काम करण्यात आले. त्यामुळे कर्वे रस्त्यावरील व्यापाऱ्यांचे नुकसान झाले. तसेच रस्त्याची रुंदीही कमी झाली, मात्र कोंडी काही कमी झाली नाही. स्थानिक रहिवासी शिवाजी शेळके म्हणाले की, नळस्टॉप येथे वाहनांची गर्दी असल्यावर काही दुचाकीस्वार पदपथावरून वाहने नेतात. त्यामुळे पादचारी व ज्येष्ठ नागरिकांना चालायला जागाच उरत नाही. किरकोळ स्वरुपाचे अपघातही होत असतात. आता याच पदपथावर महापालिकेकडून खोदकाम सुरू आहे. त्यामुळे तर सगळाच गोंधळ उडाला आहे..वाहतूक कोंडीचा रुग्णांच्या जिविताला धोका कायम.ही आहेत कोंडीची ठिकाणेकोथरूड भागाकडे येणारा नळस्टॉप ते पौड रस्ता परिसरकिनारा चौक ते कोथरूड डेपो परिसरअण्णा भाऊ साठे चौक ते आशिष गार्डनशांतिबन चौक ते एकलव्य कॉलेज रस्ता परिसरआझादनगर ते भेलकेनगर परिसरधनलक्ष्मी पार्क ते कोथरूड कचरा डेपोया उपाययोजना कराव्यातएसएनडीटी मेट्रो स्थानकालगतचे रिक्षा थांबे कालवा रस्त्यावर हलवून ‘नो पार्किंग’ झोन करणेकर्वे रस्ता व पौड रस्ता पथारीमुक्त करणेकर्वे रस्ता, करिष्मा चौक परिसरातील हॉटेलसमोरील दुहेरी, तिहेरी पार्किंगवर कारवाई करणेव्यावसायिक इमारतींच्या पार्किंगचा गैरवापर थांबवणेरस्त्यावरील जुनी व भंगार वाहने हटविणेनळस्टॉप चौकातील रस्त्याचे रुंदीकरण करावे.एसएनडीटी येथे बॉटल नेक तयार झाला आहे. येथे मेट्रो स्थानकाखाली असलेल्या बसथांब्यावर बस वळताना आणि प्रवासी घेऊन कर्वे रस्त्यावर येताना मागून येणारी वाहने थबकतात आणि अटल बिहारी वाजपेयी पुलावर वाहने ताटकळत थांबतात. ही कोंडी बऱ्याचदा कर्वे रस्त्यावरील सोनल हॉलपर्यंत पोहचते. यामुळे पूल चढणाऱ्या दुचाकीस्वारांना तोल सांभाळून थांबावे लागते.-- मारुती माने, रहिवासी, लीलापार्कस्वातंत्र्यवीर सावरकर पुलाजवळ दुरुस्तीचे काम सुरू आहे. जड वाहनांना वाहतुकीसाठी खालच्या बाजूने मार्ग करून दिला आहे. कर्वे रस्त्यावर काही ठिकाणी डांबरीकरणाचे काम सुरू आहे. त्यामुळे वाहनांची गती मंदावली आहे. एसएनडीटी येथे बॉटल नेक होत असल्याने गर्दीच्या वेळात कोंडी होते. परंतु, वाहतुकीची गती वाढविणे असाच आमचा प्रयत्न राहिला आहे.- मनोज शेडगे, पोलिस निरिक्षक, कोथरूड वाहतूक विभाग.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.