पुणे

Kothrud News : कोथरूडमध्ये एकाच वेळी पाणी व वीजपुरवठा खंडित; नागरिकांचा संताप!

Water Supply Disruption : कोथरूड परिसरात जलवाहिनी गळतीमुळे पाणीपुरवठा विस्कळीत झाला असून त्याचवेळी वीजपुरवठाही खंडित झाल्याने नागरिकांना मोठ्या गैरसोयीला सामोरे जावे लागले. महापालिकेकडून दुरुस्तीचे काम सुरू असून लवकरच परिस्थिती पूर्ववत होईल, असे आश्वासन देण्यात आले आहे.
Water and Power Supply Disrupted in Kothrud

Water and Power Supply Disrupted in Kothrud

Sakal

समाधान काटे
Updated on

मयूर कॉलनी : कोथरूड भागामध्ये शुक्रवार (ता. २६) अनेक ठिकाणी एकाच वेळी पाणी व वीजपुरवठा खंडित झाल्याने रहिवासी संतप्त झाले होते. नागरिकांना प्रथम पाण्याअभावी, त्यानंतर वीजपुरवठा खंडित झाल्याने दोन्ही समस्यांना एकाच वेळी सामोरे जावे लागले.

Loading content, please wait...
pune
Kothrud
Water Management
public unrest
water scarcity issues

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com