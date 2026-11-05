पुणे

Success Story: दिवसा शिक्षण, रात्री सफाईचे काम; जिद्दीने मिळवली सूक्ष्मजीवशास्त्राची पदवी, कोथरूडच्या रेश्माचा प्रेरणादायी प्रवास..

Pune Sanitation Worker Reshma Pathan Earns Microbiology Degree: दिवसा कॉलेज, रात्री सफाईचे काम; कोथरूडच्या रेश्माने जिद्दीने मिळवली पदवी
Pune Sanitation Worker Reshma Pathan Overcomes Financial Struggles to Earn a Microbiology Degree Through Hard Work and Dedication

Pune Sanitation Worker Reshma Pathan Overcomes Financial Struggles to Earn a Microbiology Degree Through Hard Work and Dedication

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सकाळ वृत्तसेवा
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कोथरूड: पुणे महापालिकेत कंत्राटी सफाई कामगार म्हणून काम करणाऱ्या २५ वर्षीय रेश्मा जहांगीर पठाण हिने प्रतिकूल परिस्थितीवर मात करत सूक्ष्मजीवशास्त्राची पदवी मिळवली आहे. वस्तीमधील गोंगाट टाळण्यासाठी स्मशानभूमीतील शांततेत अभ्यास करून तिने हे यश संपादन केले असून, सध्या ती सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठात सार्वजनिक आरोग्य विषयात उच्च शिक्षण घेत आहे.

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