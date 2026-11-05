Success Story: दिवसा शिक्षण, रात्री सफाईचे काम; जिद्दीने मिळवली सूक्ष्मजीवशास्त्राची पदवी, कोथरूडच्या रेश्माचा प्रेरणादायी प्रवास..

कोथरूड: पुणे महापालिकेत कंत्राटी सफाई कामगार म्हणून काम करणाऱ्या २५ वर्षीय रेश्मा जहांगीर पठाण हिने प्रतिकूल परिस्थितीवर मात करत सूक्ष्मजीवशास्त्राची पदवी मिळवली आहे. वस्तीमधील गोंगाट टाळण्यासाठी स्मशानभूमीतील शांततेत अभ्यास करून तिने हे यश संपादन केले असून, सध्या ती सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठात सार्वजनिक आरोग्य विषयात उच्च शिक्षण घेत आहे..MPSC Success Story: शेतकरी कुटुंबातील लेकाची भरारी! PSI, नायब तहसीलदार ते DySP जिद्दीचा प्रवास; शिवप्रसाद पारवेंची स्वप्नपूर्तीची प्रेरणादायी कहाणी...रेश्मा कोथरूडमधील साईनाथ वसाहतीत राहते. तिचे वडील रिक्षाचालक असून कुटुंबाची आर्थिक परिस्थिती हलाखीची आहे. अभ्यासासाठी खासगी क्लास लावणे तिला शक्य नव्हते. रात्रंदिवस गोंगाट असलेल्या वस्तीत अभ्यासासाठी योग्य जागा नसल्याने तिने घराशेजारील स्मशानभूमीची निवड केली. ‘‘लोकांसाठी स्मशानभूमी मृत्यूशी संबंधित जागा असेल, पण माझ्यासाठी ती शिक्षणाच्या प्रवासातील महत्त्वाची जागा ठरली. तिथे बसून मी एकाग्रतेने अभ्यास करू शकले,’’ असे रेश्मा हिने सांगितले..कुटुंबाला हातभार लावण्यासाठी ती गेल्या सहा वर्षांपासून महापालिकेच्या झाडू विभागात कंत्राटी कामगार म्हणून कार्यरत होती. जयभवानी नगरमधील स्वामी समर्थ कोठी येथे ती रात्रपाळीत काम करत असे. दिवसभर महाविद्यालय आणि रात्री नोकरी असा तिचा दिनक्रम होता. मात्र, तीन महिन्यांपूर्वी महिलांना रात्रीच्या वेळी काम देता येणार नाही, असे कारण देत तिला कामावरून कमी करण्यात आले. उच्च शिक्षणासाठी नियमित महाविद्यालयात जाणे अनिवार्य असल्याने आणि रात्रीची नोकरी व शिक्षण यांचा समतोल राखणे कठीण झाल्याने तिला नोकरी सोडावी लागल्याचे रेश्माने सांगितले..आता समाजातील वंचित आणि गरजू घटकांच्या आरोग्यासाठी आपल्या शिक्षणाचा उपयोग करण्याचा मानस रेश्माने व्यक्त केला आहे. स्वतःच्या पायावर उभे राहून भविष्यातील स्वप्ने पूर्ण करण्यासाठी ती सध्या जिद्दीने उच्च शिक्षण घेत आहे..Patan Leopard Attack: घरात टीव्ही पाहत बसलेल्या व्यक्तीवर बिबट्याचा हल्ला; डोक्याला गंभीर दुखापत, पाटण तालुक्यात खळबळ, महिला भांडी घासत हाेती अन्...मला सार्वजनिक आरोग्य क्षेत्रात करिअर करायचे आहे. झोपडपट्टीतील आरोग्य, स्वच्छता आणि पाण्याचे प्रश्न मी जवळून अनुभवले आहेत. केवळ पुस्तकी ज्ञान न घेता प्रत्यक्ष अनुभवाच्या जोरावर मला प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांवर काम करायचे आहे.- रेश्मा पठाण .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.