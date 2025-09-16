पुणे

Pune Crime : आयुषचा खून करण्यासाठी कृष्णा आंदेकरनचे दिले पिस्तूल; मारेकऱ्यांनी दिली कबुली

आयुष कोमकरचा खून करण्यासाठी वापरलेले पिस्तूल कृष्णा आंदेकरनेच दिले होते, अशी कबुली गोळीबार करणाऱ्यांनी दिली आहे.
ayush komkar krishna andekar

ayush komkar krishna andekar

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे - आयुष कोमकरचा खून करण्यासाठी वापरलेले पिस्तूल कृष्णा आंदेकरनेच दिले होते, अशी कबुली गोळीबार करणाऱ्यांनी दिली आहे. आंदेकरला ते पिस्तूल कोणी पुरविले; तसेच गुन्हा केल्यानंतर फरार असताना तो कुठे व कोणाच्या संपर्कात होता. त्याने गुन्ह्याचा पुरावा नष्ट केला आहे का?, याबाबत तपास करायचा असल्याची माहिती पुणे पोलिसांनी मंगळवारी (ता. १६) न्यायालयात दिली.

Loading content, please wait...
pune
crime
Pistol
Ayush Komkar

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com