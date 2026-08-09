कृष्णजन्मभूमीसाठी
सहा डिसेंबरला कारसेवा
मथुरेतील चित्रगुप्त पीठाकडून घोषणा
मथुरा, ता. ९ (वृत्तसंस्था) : उत्तर प्रदेशातील मथुरा येथे श्रीकृष्ण जन्मस्थान मंदिराच्या निर्मितीसाठी रविवारी चित्रगुप्त पीठावरून मोठी घोषणा करण्यात आली. साधुसंतांच्या उपस्थितीत मंदिर उभारणीचा संकल्प पुन्हा दृढ करून सहा डिसेंबर २०२६ रोजी कारसेवा आयोजित करण्याचा निर्णय जाहीर करण्यात आला. या कारसेवेत देशभरातून मोठ्या संख्येने साधुसंत आणि भाविक सहभागी होतील, असा दावा विविध धार्मिक संघटनांनी केला आहे.
चित्रगुप्त पीठावर झालेल्या बैठकीत उपस्थित साधुसंतांनी श्रीकृष्ण जन्मस्थानाशी संबंधित न्यायालयीन प्रकरणांवरही चर्चा केली. ‘वक्फ’ कायदा रद्द करण्याची मागणी त्यांनी केली; तसेच मथुरेतील श्रीकृष्ण जन्मस्थानाशी संबंधित प्रलंबित खटल्यांच्या जलद निकालासाठी ‘फास्ट ट्रॅक’ न्यायालय स्थापन करण्याची मागणी करण्यात आली. या प्रकरणांची दररोज सुनावणी व्हावी, जेणेकरून दीर्घकाळ प्रलंबित असलेल्या वादांचा लवकर न्यायालयीन तोडगा निघेल, असे साधूंचे म्हणणे आहे.
व्यापक तयारीची घोषणा
कार्यक्रमाला मोठ्या संख्येने साधू आणि भाविक उपस्थित होते. कारसेवेची घोषणा झाल्यानंतर उपस्थितांमध्ये उत्साहाचे वातावरण दिसून आले. सहा डिसेंबरच्या कार्यक्रमासाठी देशभरात व्यापक स्तरावर तयारी केली जाईल आणि विविध भागांतील संतांना सहभागी होण्याचे आवाहन करण्यात येईल, असे संतांनी सांगितले.
धार्मिक परंपरांवर प्रशासनाची बंदी
कृष्णजन्मभूमी परिसरात मंदिर उभारणीच्या पार्श्वभूमीवर प्रस्तावित ‘शंखनाद’ आणि कारसेवेपूर्वी मथुरा जिल्हा प्रशासनाने गोवर्धन परिसरात नव्या धार्मिक परंपरा सुरू करण्यास आणि बेकायदा हालचालींना बंदी घातली आहे. ही कारवाई सर्वोच्च न्यायालय आणि अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार करण्यात आल्याची माहिती पोलिसांनी दिली. शहर पोलिस अधीक्षक राजीवकुमार सिंह यांनी व्हिडिओ संदेशाद्वारे, जिल्ह्यात कोणतीही नवी परंपरा सुरू करण्यास सक्त मनाई असल्याचे स्पष्ट केले.
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