पुणे

पक्षविरोधी कारवायांमुळे कृष्णा पाटील आष्टीकर यांची हकालपट्टी

पक्षविरोधी कारवायांमुळे कृष्णा पाटील आष्टीकर यांची हकालपट्टी
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कृष्णा आष्टीकरांची हकालपट्टी
नांदेड : नांदेड स्थानिक प्राधिकार मतदारसंघातील विधान परिषद निवडणुकीत महाविकास आघाडीचे उमेदवार कृष्णा पाटील आष्टीकर यांची शिवसेनेतून (यूबीटी) हकालपट्टी करण्यात आली. पक्षविरोधी कारवायांमध्ये सहभागी झाल्याचा ठपका ठेवत अंबादास दानवे यांनी ही कारवाई केली. खासदार संजय राऊत यांनीही समाजमाध्यमावर यासंदर्भातील आदेश जारी केला.
काही दिवसांपूर्वी कृष्णा पाटील आष्टीकर यांचे वडील तथा हिंगोलीचे खासदार नागेश पाटील आष्टीकर यांनी शिवसेनेत प्रवेश केला होता. या पार्श्वभूमीवरही महाविकास आघाडीने कृष्णा पाटील आष्टीकर यांना उमेदवारी दिली. मात्र, निवडणुकीदरम्यान तसेच निकालानंतर कृष्णा पाटील आष्टीकर यांनी पक्षाच्या भूमिकेविरोधात वर्तन केल्याचे निदर्शनास आल्याचा दावा पक्षाने केला.

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