पुणे

कृतिका पवार रौप्य पदकाची मानकरी

कृतिका पवार रौप्य पदकाची मानकरी
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धनुर्विद्येत कृतिका पवार
रौप्य पदकाची मानकरी

सातारा, ता. ९ : बिदर (कर्नाटक) येथे नुकत्याच झालेल्या राज्यस्तरीय धनुर्विद्या शालेय क्रीडा स्पर्धेत पोदार इंटरनॅशनल स्कूलच्या कृतिका राहुल पवार हिने रौप्यपदक मिळविले. तिची निवड पानिपत येथे होणाऱ्या राष्ट्रीय स्पर्धेसाठी झालेली आहे.
दृष्टी आर्चरी ॲकॅडमीत प्रशिक्षण घेत असलेल्या कृतिकाने शालेय सीबीएससी धनुर्विद्या स्पर्धेत वैयक्तिक क्रीडा प्रकारात रौप्यपदक प्राप्‍त केले आहे, तसेच मिक्स टीम गटामध्येही सुवर्णपदक मिळविले आहे. या यशामध्ये तिला तिचे प्रशिक्षक प्रवीण सावंत व शिरीष ननावरे तसेच मुख्याध्यापक सुनीलसिंग रावत व खेळ प्रशिक्षक अजिंक्य लाड व प्रशिक्षक मयूर कुबाडिया यांचे मार्गदर्शन मिळाले.

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कृतिका पवार
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