पुणे

Kukadi Project: ९४ टक्के भरलेल्या कुकडी धरणांची आज दयनीय अवस्था! अवघा ५% पाणीसाठा शिल्लक, शेतकऱ्यांचा आंदोलनाचा इशारा

Farmers warn agitation over Kukadi left canal water release: कुकडी प्रकल्पातील धरणांमध्ये ९४ टक्के साठ्यानंतरही केवळ ५ टक्के पाणी उरले; नियोजनातील ढिसाळपणा, डावा कालवा सुरू ठेवल्याने पिण्याच्या पाण्याच्या टंचाईचे संकट, शेतकऱ्यांचा आंदोलनाचा इशारा
Poor Water Management Alleged as Kukadi Reservoirs Hit Critical Levels

Poor Water Management Alleged as Kukadi Reservoirs Hit Critical Levels

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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-रवींद्र पाटे

नारायणगाव : कुकडी प्रकल्पा अंतर्गत धरणात 94 टक्के समाधानकारक उपयुक्त पाणीसाठा होऊन देखील नियोजनाच्या अभावामुळे कुकडी प्रकल्पा अंतर्गत धरणात आज अखेर नीचांकी 1.49 टीएमसी (5 टक्के ) उपयुक्त पाणीसाठा शिल्लक आहे. मागील वर्षी कमी(90 टक्के ) साठा होऊन देखील आज अखेर कुकडी प्रकल्पात 3.11टीएमसी (10.49 टक्के ) उपयुक्त पाणीसाठा शिल्लक होता. कुकडी प्रकल्पा अंतर्गत धरणांनी तळ गाठला असताना पिंपळगाव जोगे धरणातील मृत साठ्याचा वापर करून जलसंपदा मंत्री यांच्या दबावाखाली पिण्याच्या नावाखाली मागील वीस दिवसापासून कुकडी डावा कालव्यात 1400 कुसेक्सने पाणी पारनेर,कर्जत, करमाळा या तालुक्यांना शेती सिंचनासाठी कुकडी डावा कालव्यात सुरू आहे. कुकडी डावा कालव्यातील आवर्तन तातडीने बंद न केल्यास स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या वतीने आंदोलन करण्याचा इशारा जिल्हाध्यक्ष प्रभाकर बांगर यांनी दिला आहे.

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