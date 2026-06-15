Kukadi Project: ९४ टक्के भरलेल्या कुकडी धरणांची आज दयनीय अवस्था! अवघा ५% पाणीसाठा शिल्लक, शेतकऱ्यांचा आंदोलनाचा इशारा

-रवींद्र पाटे नारायणगाव : कुकडी प्रकल्पा अंतर्गत धरणात 94 टक्के समाधानकारक उपयुक्त पाणीसाठा होऊन देखील नियोजनाच्या अभावामुळे कुकडी प्रकल्पा अंतर्गत धरणात आज अखेर नीचांकी 1.49 टीएमसी (5 टक्के ) उपयुक्त पाणीसाठा शिल्लक आहे. मागील वर्षी कमी(90 टक्के ) साठा होऊन देखील आज अखेर कुकडी प्रकल्पात 3.11टीएमसी (10.49 टक्के ) उपयुक्त पाणीसाठा शिल्लक होता. कुकडी प्रकल्पा अंतर्गत धरणांनी तळ गाठला असताना पिंपळगाव जोगे धरणातील मृत साठ्याचा वापर करून जलसंपदा मंत्री यांच्या दबावाखाली पिण्याच्या नावाखाली मागील वीस दिवसापासून कुकडी डावा कालव्यात 1400 कुसेक्सने पाणी पारनेर,कर्जत, करमाळा या तालुक्यांना शेती सिंचनासाठी कुकडी डावा कालव्यात सुरू आहे. कुकडी डावा कालव्यातील आवर्तन तातडीने बंद न केल्यास स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या वतीने आंदोलन करण्याचा इशारा जिल्हाध्यक्ष प्रभाकर बांगर यांनी दिला आहे..Success Story: जुन्नरच्या सिद्धीने गाठले आकाश! अवघ्या २०व्या वर्षी अमेरिकेतून कमर्शियल पायलट बनण्याचा मान, सिद्धी हाडवळेची प्रेरणादायी यशोगाथा...15 ऑक्टोबर 2025 अखेर कुकडी प्रकल्पा अंतर्गतपाच धरणात 94 टक्के(27.90 टक्के ) समाधानकारक उपयुक्त पाणीसाठा झाला होता. माणिकडोह धरणाचा अपवाद वगळता वडज, येडगाव, डिंभे, पिंपळगाव जोगे या धरणात शंभर टक्के उपयुक्त पाणीसाठा झाला होता.कुकडी प्रकल्पातून रब्बी, रब्बी - उन्हाळी व उन्हाळी अशा तीन आवर्तनात 21.74 टीएमसी पाणी सिंचन व बिगर सिंचनासाठी सोडण्यात आले.अल निनोचे संकट असताना येडगाव धरणातून कुकडी डावा कालव्यात आवर्तन सुरू आहे. यामुळे कुकडी प्रकल्प अंतर्गत धरणांनी तळ गाठला आहे. पाऊस लांबल्यास पिण्याच्या पाण्याची तीव्र टंचाई निर्माण होणार आहे..जलसंपदा मंत्री यांच्या दबावाखाली कुकडी पाटबंधारे विभागाचे अधिकारी काम करत आहेत. याचा फटका जुन्नर,आंबेगाव तालुक्यातील धरणग्रस्त शेतकऱ्यांना बसला आहे. कुकडी डावा कालव्यातील आवर्तन तातडीने बंद न केल्यास आंदोलन करण्याचा इशारा जिल्हाध्यक्ष बांगर यांनी दिला आहे.गणेश नान्नोर ( कार्यकारी अभियंता : कुकडी प्रकल्प पाटबंधारे विभाग क्र. 1 ): कुकडी डावा कालव्यात 25 मे पासून पिण्यासाठी पाणी सोडण्यात आले होते. या पाण्याचा लाभ कर्जत,करमाळा,श्रीगोंदा, पारनेर या तालुक्यांना झाला आहे. आता आवर्तन जुन्नर तालुक्यासाठी सुरू आहे. पुढील दोन दिवसात आवर्तन बंद करण्यात येईल..गुलाबराव नेहरकर( माजी सरपंच ग्रामपंचायत येडगाव): पाऊस लांबल्यास व पिण्याच्या पाण्याची तीव्र टंचाई निर्माण होणार आहे. यावर्षी आवर्तन नियोजन फसले आहे. येडगाव धरण जलाशयातील उपसा जलसिंचन योजना बंद होण्याचा धोका आहे. आवर्तन नियोजन करताना धरणग्रस्त शेतकऱ्यांचा प्राधान्याने विचार होणे आवश्यक आहे..Sant Dnyaneshwar Maharaj palkhi: ज्ञानेश्वर माउली पालखी रथ बैलजोडीवरून वाद; रानवडे कुटुंबीयांना मान, मात्र देवस्थानचे पत्र नाही.15 ऑक्टोबर अखेर मागील तीन वर्षात कुकडी प्रकल्पात झालेला उपयुक्त पाणी साठा ( कंसात टक्के)* वर्ष 2023 : 27 टीएमसी (91.22 टक्के )* वर्ष 2024 : 26.74 टीएमसी (90.13टक्के )* वर्ष 2025 : 27.90 टीएमसी (94 टक्के )@कुकडी प्रकल्पा अंतर्गत धरणात आज अखेर शिल्लक उपयुक्त पाणी साठा : येडगाव: 0.223 टीएमसी ( 11.51टक्के), माणिकडोह: 0.499 टीएमसी ( 4.91 टक्के), वडज: 0.333 टीएमसी (28.42 टक्के), पिंपळगाव जोगे : 0 टीएमसी ( 0 टक्के), डिंभा : 0.437 टीएमसी 3.50 टक्के)..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.