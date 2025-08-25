पुणे

Aamhi Swayampurna: ‘अन्नपूर्णा’चा प्रवास स्त्री-संघर्षाचे उदाहरण; कुमार केतकर यांचे मत; ‘आम्ही स्वयंपूर्णा’चे प्रकाशन

Aamhi Swayampurna Book Published : ‘आम्ही स्वयंपूर्णा’ या पुस्तकाच्या माध्यमातून अन्नपूर्णा परिवाराच्या तीन दशकांच्या सामाजिक आणि आर्थिक क्रांतीचा दस्तऐवज समोर आला आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे : आजच्या काळात राजकीय आणि सामाजिक पातळीवर जे बदल घडत आहेत, त्यात अशा चळवळींनी दिलेला आधार फार महत्त्वाचा आहे. अन्नपूर्णा परिवाराचा प्रवास हे भारतातील स्त्री-संघर्षाचे उज्ज्वल उदाहरण असल्याचे मत ज्येष्ठ पत्रकार कुमार केतकर यांनी व्यक्त केले.

