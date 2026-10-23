पुणे

Indrayani River: इंद्रायणी नदीवरील कुंडमळा बंधाऱ्याची दुरवस्था; खड्डे आणि भगदाडांमुळे अपघातांचा धोका

Villagers Demand Urgent Repairs to Risky Kundmala Dam: कुंडमळ्यातील इंद्रायणी बंधारा धोकादायक; दुरुस्ती करून वाहतूक बंद करण्याची मागणी
Indrayani River Kundmala Dam Condition Raises Accident Fears as Villagers Demand Urgent Repairs and Traffic Restrictions

Indrayani River Kundmala Dam Condition Raises Accident Fears as Villagers Demand Urgent Repairs and Traffic Restrictions

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सकाळ वृत्तसेवा
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इंदोरी: कुंडमळा येथील इंद्रायणी नदीपात्रातील भौगोलिक रचना धोकादायक असतानाच, बंधाऱ्याची दुरवस्था आणि त्यावरून सुरू असलेली वाहतूकही अपघातांना निमंत्रण देत आहे. बंधाऱ्यावरून पाणी वाहत असतानाही पादचारी, दुचाकीस्वार आणि चारचाकी वाहनचालक जीव धोक्यात घालून ये-जा करत आहेत. त्यामुळे संभाव्य दुर्घटना टाळण्यासाठी बंधाऱ्याची तातडीने दुरुस्ती करावी आणि वाहतूक बंद करावी, अशी मागणी ग्रामस्थांकडून होत आहे.

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