Indrayani River: इंद्रायणी नदीवरील कुंडमळा बंधाऱ्याची दुरवस्था; खड्डे आणि भगदाडांमुळे अपघातांचा धोका

इंदोरी: कुंडमळा येथील इंद्रायणी नदीपात्रातील भौगोलिक रचना धोकादायक असतानाच, बंधाऱ्याची दुरवस्था आणि त्यावरून सुरू असलेली वाहतूकही अपघातांना निमंत्रण देत आहे. बंधाऱ्यावरून पाणी वाहत असतानाही पादचारी, दुचाकीस्वार आणि चारचाकी वाहनचालक जीव धोक्यात घालून ये-जा करत आहेत. त्यामुळे संभाव्य दुर्घटना टाळण्यासाठी बंधाऱ्याची तातडीने दुरुस्ती करावी आणि वाहतूक बंद करावी, अशी मागणी ग्रामस्थांकडून होत आहे. .Maharashtra History: पावणेदोनशे वर्षांपासून दुर्लक्षित समाधीचा शोध! सावित्रीबाई फुले यांच्या शिक्षिका सिंथिया फरार यांची कबर सापडली; इतिहासप्रेमींना मोठे यश.या बंधाऱ्यावर वर्षभर पर्यटकांची गर्दी असते. मात्र, वाहत्या पाण्याच्या प्रवाहाचा अंदाज न आल्याने येथे अनेकदा अपघात होतात. त्यातच तरुण पर्यटकांची स्टंटबाजी, हुल्लडबाजी आणि सेल्फी काढण्याचा हव्यास यामुळे अपघातांचा धोका वाढला आहे. या ठिकाणी अनेकांना जीवही गमवावा लागला आहे. या बंधाऱ्यावरून वर्षभर पाणी वाहत असते. .त्यातच बंधाऱ्याला जागोजागी खड्डे पडले असून, लहान-मोठी भगदाडेही निर्माण झाली आहेत. या भगदाडांमधून मोठ्या प्रमाणात पाणी खाली कोसळत आहे. खड्ड्यांचा अंदाज न आल्याने दुचाकी आणि चारचाकी वाहने घसरून अपघात झाल्याचे ग्रामस्थ सांगतात. .Success Story: दोन चिमुकल्यांसाठी आईची जिद्द! पतीचे निधन अन् बनल्या इंडो-तिबेटियन बॉर्डर पोलिस, सोनल सोनावणे यांची प्रेरणादायी भरारी...अरुंद आणि दुरवस्था झालेल्या बंधाऱ्यावरून चारचाकी वाहनांचीही सर्रास ये-जा सुरू असल्याने दुर्घटनेची भीती व्यक्त होत आहे. तरी वेळीच बंधाऱ्याची दुरुस्ती करून बंधाऱ्यावरून होणारी वाहतूक थांबवावी, अशी मागणी स्थानिक ग्रामस्थांकडून केली जात आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.