पुणे

कुर्डुवाडी मध्ये महाराजस्व अभियानांतर्गत ३२२ दाखल्यांचे वाटप

कुर्डुवाडी : छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व अभियान उद्‍घाटनप्रसंगी उपस्थित प्रांताधिकारी जयश्री आव्हाड, संजय भोसले व अन्य.

कुर्डुवाडी : छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व अभियानांतर्गत समाधान शिबिर अभियान टप्पा क्रमांक एकमध्ये कुर्डुवाडीमध्ये साधारणपणे ३२२ विविध शासकिय दाखले, उता-यांचे वाटप करण्यात आले. पंचायत समितीमधील विठ्ठलराव शिंदे सभागृहात झालेल्या या कार्यक्रमासाठी प्रांताधिकारी जयश्री आव्हाड, तहसीलदार संजय भोसले, पंचायत समिती सदस्य डॉ. आशिष रजपूत, अमरसिंह पाटील, पोलिस निरीक्षक अतुल मोहिते, संदीप पाटील, सुधीर गाडेकर, मंडलाधिकारी पुरुषोत्तम शिंदे, सचिन कन्हेरे, अझहर काद्री, मुश्ताक काझी, नवनाथ शिंदे आदी उपस्थित होते.
मान्यवरांच्या हस्ते २७ जातीचे दाखले, ३० नॉनक्रमिलेयर प्रमाणपत्रे, ७ तहसील उत्पन्न दाखले, ४८ वय अधिवास प्रमाणपत्रे, १५ रहिवासी प्रमाणपत्रे, ४७ शपथपत्र, ३० तलाठी उत्पन्नदाखले, १० उत्पन्न चौकशी अहवाल, ११ जात प्रमाणपत्र चौकशी अहवाल, १२ ऑनलाईन शिधापत्रिका, ५ श्रावणबाळ योजना, ४३ सात बारा उतारे, ३७ सहा ड उतारे यांचे वाटप करण्यात आले. मान्यवरांनी मनोगत व्यक्त केले. सूत्रसंचालन सुधीर क्षीरसागर यांनी केले.

