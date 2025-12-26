Pune Solapur Highway : कुरकुंभ हद्दीत प्रवाशांवर जीवघेणा हल्ला; सोन्याचे दागिने लुटल्याची धक्कादायक घटना!

स्वराज कांबळेकुरकुंभ : कुरकुंभ (ता. दौंड) येथे पुणे - सोलापूर महामार्गावर कुरकुंभ गावाच्या हद्दीत पहाटेच्या सुमारास अज्ञात तिघा इसमांनी प्रवाशांवर जीवघेणा हल्ला करत सोन्याचे दागिने लुटल्याची धक्कादायक घटना घडली आहे. याबाबत निगडी, पुणे येथील रहिवासी प्रदीप सुखदेव धोत्रे (वय २५, व्यवसाय - ड्रायव्हर) यांनी फिर्याद दिली आहे. .फिर्यादीनुसार, शुक्रवार (ता. २६) पहाटे तीनच्या सुमारास ते कुटुंबीयांसह येडेश्वरी देवीचे दर्शन घेऊन पुण्याकडे परतत होते. कुरकुंभ हद्दीत पुणे–सोलापूर महामार्गाच्या कडेला टोयोटा रोमिओन (क्रमांक एमएच १४ एमटी ४६०९) या गाडीत झोपलेले असताना तिघा अनोळखी इसमांनी गाडीच्या ड्रायव्हर बाजूची काच फोडून आत प्रवेश केला. आरोपींनी लोखंडी रॉडने प्रदीप धोत्रे, मावसभाऊ मयूर काकडे व मावशी सपना रविंद्र काकडे यांच्यावर बेदम मारहाण केली. तसेच बंदुकीचा धाक दाखवून सपना काकडे यांच्या अंगावरील सोन्याचे दागिने जबरदस्तीने हिसकावून घेतले..Pune Crime : ख्रिसमस पार्टीच्या आमिषात १३ वर्षीय मुलीशी विनयभंगाचा धक्कादायक प्रयत्न; ७२ वर्षीय ज्येष्ठ नागरिकास अटक!.लुटलेल्या दागिन्यांमध्ये दोन तोळ्याचे मनी मंगळसूत्र, १०० मनी असलेले गंठण तसेच कानातील फुले व झुमके असा एकूण १ लाख ७५ हजार रुपयांचा मुद्देमाल असून, आरोपी मोटारसायकलवरून फरार झाले. या प्रकरणी भारतीय न्याय संहिता कलम ३०९ (४) व ३ (५) अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, पुढील तपास पोलीस उपनिरीक्षक श्रीरंग शिंदे करीत आहेत. पहाटेच्या वेळी महामार्गालगत वाढलेल्या गुन्हेगारी घटनांमुळे प्रवाशांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.