Pune Solapur Highway : कुरकुंभ हद्दीत प्रवाशांवर जीवघेणा हल्ला; सोन्याचे दागिने लुटल्याची धक्कादायक घटना!

Kurkhumb Travellers Assault : कुरकुंभ (ता. दौंड) हद्दीत पुणे‑सोलापूर महामार्गावर तीन अनोळखी इसमांनी रात्रीच्या सुमारास प्रवाशांवर जीवघेणा हल्ला करून त्यांच्या हातातील सोन्याचे दागिने हिसकावले.
सकाळ वृत्तसेवा
स्वराज कांबळे

कुरकुंभ : कुरकुंभ (ता. दौंड) येथे पुणे - सोलापूर महामार्गावर कुरकुंभ गावाच्या हद्दीत पहाटेच्या सुमारास अज्ञात तिघा इसमांनी प्रवाशांवर जीवघेणा हल्ला करत सोन्याचे दागिने लुटल्याची धक्कादायक घटना घडली आहे. याबाबत निगडी, पुणे येथील रहिवासी प्रदीप सुखदेव धोत्रे (वय २५, व्यवसाय - ड्रायव्हर) यांनी फिर्याद दिली आहे.

