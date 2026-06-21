पुणे

Industrial Pollution : कुरकुंभ एमआयडीसीतील ‘हार्मनी ऑर्गेनिक्स’वर प्रदूषण प्रकरणी कडक कारवाई; महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून उत्पादन तत्काळ बंद करण्याचे आदेश

घातक कचऱ्याची अयोग्य विल्हेवाट, सुरक्षेच्या नियमांचे उल्लंघन; प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची कडक कारवाई, उत्पादन तत्काळ बंद करण्याचे आदेश
Regulatory Crackdown: Violation of Environmental Norms

Regulatory Crackdown: Violation of Environmental Norms

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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कुरकुंभ : कुरकुंभ (ता.दौंड) येथील एमआयडीसी परिसरातील 'हार्मनी ऑर्गेनिक्स प्रायव्हेट लिमिटेड' या रासायनिक कंपनीवर महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने कडक कारवाई करत उत्पादन बंद करण्याचे आदेश दिले आहेत. कंपनीकडून घातक कचऱ्याची अयोग्य विल्हेवाट आणि सुरक्षेच्या नियमांचे उल्लंघन होत असल्याच्या तक्रारींनंतर हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

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