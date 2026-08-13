पुणे

‘माझी शाळा–सर्वोत्कृष्ट शाळा’ पुरस्कार

‘माझी शाळा–सर्वोत्कृष्ट शाळा’ पुरस्कार
Published on

श्री कुर्मदासला ‘माझी शाळा–सर्वोत्कृष्ट शाळा’ पुरस्कार
लऊळ ः श्री स्वामी विवेकानंद शिक्षण संस्था, कोल्हापूर यांच्या वतीने आयोजित ‘माझी शाळा–सर्वोत्कृष्ट शाळा’ विभागीयस्तर पुरस्कार २०२६ मध्ये लऊळ (जि. सोलापूर) येथील श्री कूर्मदास विद्यामंदिरने विभागीय स्तरावर प्रथम क्रमांक पटकाविला. श्री स्वामी विवेकानंद शिक्षण संस्था, कोल्हापूर यांच्या मार्गदर्शनाखाली विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी शैक्षणिक, सांस्कृतिक, क्रीडा तसेच विविध उपक्रम राबविणाऱ्या शाळांचा गौरव करण्यासाठी हा पुरस्कार देण्यात आला. त्यामध्ये श्री कुर्मदास विद्यामंदिर लऊळने उत्कृष्ट कामगिरी करत विभागीय स्तरावर प्रथम क्रमांक मिळविला.

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

cultural programs in schools
best schools in Solapur
award-winning schools in Maharashtra
शिक्षण क्षेत्रातील मान्यता
Kurmadas Vidyamandir achievements
Swami Vivekananda educational awards 2026
top schools in Kolhapur region
all-round development in schools
sports in education
educational excellence in Solapur
school awards Maharashtra 2026
importance of holistic education
student development programs
education sector recognition in India
community-focused schools in Maharashtra
school achievements and accolades
उत्कृष्ट शाळा सोलापूरमध्ये
कुर्मदास विद्यामंदिर यशस्विता
स्वामी विवेकानंद पुरस्कार २०२६
सर्वांगीण विकास शाळांमध्ये
शाळा व सांस्कृतिक उपक्रम
शालेय क्रीडाप्रेरणा
महाराष्ट्रातील शाळांमधील गुणवत्ता
शाळांमधील विद्यार्थी विकास
शाळा पुरस्कार महत्त्व
शिक्षण प्रणालीत सुधारणा
विद्यार्थ्यांच्या भविष्याकरिता उत्कृष्ट शाळा
शाळांमधील उत्कृष्ट कार्य
Marathi News Esakal
www.esakal.com