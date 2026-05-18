व्याहळी- वीट मिटर बॉक्स

कुसगावमध्ये विजेचा बॉक्स
बसविल्याने समाधान
व्याहळी, ता. १८ : कुसगाव (ता. वाई) येथील विजेच्या वितरण बॉक्सला काल आग लागली होती. त्यानंतर वीज कर्मचाऱ्यांनी अवघ्या काही तासांत नवीन बॉक्स बसवून गावातील वीजपुरवठा पूर्ववत केला आहे. त्यामुळे ग्रामस्थांतून समाधान व्यक्त होत आहे.
काल सकाळी विजेच्या बॉक्समधून अचानक आगीच्या ज्वाला निघू लागल्या. हा प्रकार ग्रामस्थ नारायण वरे व किरण बगाडे यांनी तातडीने महावितरणच्या व्याहाळी शाखेचे शाखाधिकारी सागर मगदूम यांना माहिती दिली. कोणतीही जीवित किंवा वित्तहानी होऊ नये, म्हणून शाखाधिकाऱ्यांनी तत्काळ संबंधित भागाचा वीजपुरवठा बंद केला. त्यानंतर ग्रामस्थांच्या सहकार्याने लागलेली आग आटोक्यात आणण्यात आली. महावितरणच्या अधिकाऱ्यांनी तत्काळ घटनास्थळी धाव घेऊन परिस्थितीची पाहणी केली. बॉक्स जळाल्याने वीजपुरवठा खंडित झाला होता. मात्र, नागरिकांची गैरसोय होऊ नये, म्हणून शाखाधिकारी मगदूम, कर्मचारी अमर महागडे, अजित ननवरे, तुषार जगताप आणि गुंजन शेंडे यांनी युद्धपातळीवर काम सुरू केले. तातडीने नवीन बॉक्स उपलब्ध करून तो बसविण्यात आला. महावितरणच्या तत्पर कामगिरीबद्दल ग्रामस्थांनी समाधान व्यक्त करत कर्मचाऱ्यांचे आभार मानले.
दरम्यान, सुरक्षिततेच्या दृष्टीने हा बॉक्स इतरत्र हलवणे गरजेचे आहे. यासाठी पर्यायी जागा उपलब्ध करून देण्याबाबत ग्रामपंचायतीला कळवले असून, जागा मिळताच स्थलांतराचा प्रस्ताव मंजुरीसाठी वरिष्ठ कार्यालयाकडे पाठवला जाईल, असे शाखाधिकारी मगदूम यांनी सांगितले.
फोटो
कुसगाव ः नवीन बसवलेला वीज वितरणाचा बॉक्स.
--- प्रशांत थोरवे -----
