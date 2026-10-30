मद्य धोरणाविरुद्धचे आंदोलन स्थगित : वांगचूक

लेह, जम्मू,ता. ३० (पीटीआय)ः लडाखमधील नवीन मद्य धोरणाविरोधातील आंदोलन स्थगित करण्याची घोषणा पर्यावरणवादी कार्यकर्ते सोनम वांगचूक यांनी केली. प्रशासनाने सर्व मागण्या मान्य केल्याने व यासंदर्भातील करार अधिकृत करण्यासाठी एक आठवड्याची मुदत मागितल्याने वांगचूक यांनी हा निर्णय घेतला.
या मद्य धोरणाविरोधात लडाखमध्ये महिलांच्या नेतृत्वाखाली गेल्या आठवड्यात आंदोलन सुरू करण्यात आले होते. हे धोरण पूर्णपणे मागे घेऊन लडाखला ‘ड्राय’ केंद्रशासित प्रदेश म्हणून घोषित करण्याची मागणी करण्यात आली होती. त्यानंतर वांगचूक यांनी ‘एक्स’वर पोस्ट करून आंदोलन स्थगित केल्याची माहिती दिली. त्यांनी पोस्टमध्ये म्हटले की, लडाख प्रशासनाने सर्व मागण्या मान्य करण्यास संमती दर्शविली असून यासंदर्भातील करारासाठी एक आठवड्याची मुदत मागितली आहे. त्यामुळे या केंद्रशासित प्रदेशामध्ये महिलांच्या नेतृत्वाखाली सुरू असलेले आंदोलन स्थगित करण्यात आले आहे. प्रशासनावर महिलांनी दाखविलेल्या विश्वासाची कदर केली जाईल, अशी आशा आहे.
लडाख प्रशासनाच्या आश्वासनानंतर चार संघटनांनीही नियोजित धरणे आंदोलन मागे घेतले. लडाखच्या गृह विभागाने २९ ऑक्टोबर रोजी जारी केलेल्या एका पत्राद्वारे हे आश्वासन देण्यात आले. विशेष सचिव ताशी डोलमा यांच्या स्वाक्षरी असलेल्या या पत्रात मद्य धोरणाबाबत विविध संघटनांनी मांडलेले सर्व मुद्दे आणि शिफारसी तत्त्वतः स्वीकारण्यात आल्या आहेत.
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