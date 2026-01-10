पुणे

Eknath Shinde : लाडक्‍या बहिणीच बदलतील कारभारी; शिवसेना उमेदवारांसाठी नाना पेठ, कात्रजमध्ये सभा

विधानसभेला घडविलेले परिवर्तन आता लाडक्‍या बहिणी महापालिकेतही घडवतील व यावेळी नक्‍कीच पुण्‍याचा कारभारी बदलतील.
Eknath Shinde

Eknath Shinde

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे/आंबेगाव - ‘जेथे जेथे मी सभेला जातो, तेथे तेथे लाडक्‍या बहिणी मोठ्या प्रमाणात उपस्थित असतात. येत्‍या १५ तारखेला मतदान नव्‍हे तर तुमच्या मुलाबाळांच्‍या भविष्‍याचा फैसला करणारा निर्णय आहे. मी पुण्‍यातून फिरत असताना लोकांच्‍या मनात परिवर्तन घडविण्याबाबतचा कौल जाणवत आहे.

Loading content, please wait...
katraj
Eknath Shinde
nana peth
Campaign
pune municipal corporation election
shivsena
Ladki Bahin Scheme

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com