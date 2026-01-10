पुणे/आंबेगाव - ‘जेथे जेथे मी सभेला जातो, तेथे तेथे लाडक्या बहिणी मोठ्या प्रमाणात उपस्थित असतात. येत्या १५ तारखेला मतदान नव्हे तर तुमच्या मुलाबाळांच्या भविष्याचा फैसला करणारा निर्णय आहे. मी पुण्यातून फिरत असताना लोकांच्या मनात परिवर्तन घडविण्याबाबतचा कौल जाणवत आहे..विधानसभेला घडविलेले परिवर्तन आता लाडक्या बहिणी महापालिकेतही घडवतील व यावेळी नक्कीच पुण्याचा कारभारी बदलतील,’ असा विश्वास उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शुक्रवारी पुण्यात व्यक्त केला.नाना पेठेतील शिवसेनेच्या सभेत ते बोलत होते. यावेळी व्यासपीठावर शिवसेनेच्या नेत्या डॉ. नीलम गोऱ्हे, उद्योगमंत्री उदय सामंत, शिवसेनेचे ६० उमेदवार व पदाधिकारी उपस्थित होते. कात्रजच्या सभेनंतर शिंदे यांनी पुण्यात नाना पेठेतील संत कबीर चौकात दुसरी सभा घेतली..त्यावेळी त्यांनी मतदारांना पुण्याचा विकास करण्याच्या मुद्द्यावर मतदान करण्याचे आवाहन केले. शिंदे म्हणाले, ‘मी मुख्यमंत्री असताना राज्याला पुढे घेऊन जाणारी विकासकामे केली व कल्याणकारी योजना राबविल्या.त्यामध्ये लाडकी बहीण योजना, महिलांना राज्य परिवहन बसमध्ये ५० टक्के सूट, मुलींना मोफत शिक्षण, युवकांना रोजगार आदींचा समावेश आहेत. यावेळी शिवसेना स्वबळावर लढत आहे. आपला अजेंडा हा पुण्याचा विकास व लोकांचे जीवनमान सुधारणे हा आहे. माझ्याकडे गृहनिर्माण विभाग आहे. शहरातील वाड्यांचा विकास, महाडातून सर्वसामान्यांना घरे द्यायची आहेत.’.तुम्हाला पुणे गुन्हेगारीमुक्त, गुंडगिरीमुक्त, भ्रष्टाचारमुक्त पुणे हवे आहे का? असा सवाल उपस्थित करत त्यासाठी महापालिकेत शिवसेनेचा भगवा फडकविण्याचेही आवाहन त्यांनी यावेळी केले.शिवसेनेचे शहरप्रमुख नाना भानगिरे यांच्या गाडीवर झालेल्या हल्ल्याबाबत शिंदे म्हणाले, ‘पुण्यासारख्या सांस्कृतिक शहरात गुंडगिरी वाढली आहे..भानगिरेंच्या गाडीवर काहींनी भ्याड हल्ला केला व पळून गेले. हिंमत असे तर समोर येऊन लढाई करा. शिवसैनिक काम करून दंगा करतात. कोविड, महापूर, आपत्तीत लोकांना मदत करतात. मी याआधी अनेक ऑपरेशन केले आहेत. कोणाची सर्जरी करायची व कोणाला गोळी द्यायची हे चांगले माहीत आहे. शिवसेना महापालिका निवडणुकीत किंगमेकर ठरेल.त्यासाठी महापालिकेवर भगवा फडकवा’ असे आवाहन त्यांनी यावेळी केले. यावेळी डॉ. गोऱ्हे यांनी शिवसेनेच्या जाहीरनाम्याचे वाचन केले, तर सामंत यांनी वाहतुकीचा प्रश्न सोडविण्याचे आवाहन केले; तर शिवसेनेचे महानगरप्रमुख रवींद्र धंगेकर यांनी पुण्यातून गुन्हेगारी, पब संस्कृती बंद करण्याचा मानस व्यक्त केला..‘विरोधकांना कात्रजचा घाट दाखवू’‘गेल्या महिन्यात नगरपरिषद निवडणुकीत शिवसेनेने घवघवीत यश मिळवत ६१ ठिकाणी शिवसेनेचे नगराध्यक्ष निवडून आणले आहेत. भाजप खालोखाल शिवसेना दुसऱ्या क्रमांकाचा पक्ष ठरला आहे. विरोधकांनी आम्हाला हलक्यात घेऊ नये. कात्रजमध्ये सभा घेण्याचे कारण अनेकांना आम्हाला ‘कात्रजचा घाट’ दाखवायचा आहे’, असे वक्तव्य एकनाथ शिंदे यांनी कात्रज येथील सभेत केले..कात्रजच्या विकासासाठी १५९ कोटीशिवसेना उमेदवारांच्या प्रचारासाठी एकनाथ शिंदे यांची शहरातील पहिली जाहीर सभा कात्रज येथे झाली. कात्रज विकास आघाडीकडून मांडण्यात आलेला कात्रजसाठीचा परिपूर्ण विकास आराखडा मंजूर केल्याची घोषणा करत परिसरात पाणीपुरवठा, ड्रेनेज, वीज आणि जांभूळवाडी तलाव सुशोभीकरणाची कामे वेगाने मार्गी लावली जातील, असे शिंदे यांनी सांगितले. पाचशे चौरस फुटांच्या आतील घरांचा कर माफ केला जाईल तर अन्यायकारक शास्तिकरदेखील रद्द केला जाईल, असे आश्वासन शिंदे यांनी दिले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.