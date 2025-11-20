Pune News : लगड मळा चौकातील कोंडी शिगेला; बंद सिग्नलमुळे १५ मिनिटांचा प्रवास तासभर वाढतोय!

किरकटवाडी : सिंहगड रस्त्यावरील लगड मळा चौकातील रस्त्यावर गेल्या काही महिन्यांपासून वाहतुकीचा प्रचंड ताण वाढला आहे. सकाळ व सायंकाळच्या वेळी या भागात दररोज वाहतूक कोंडी होते. अरुंद रस्ता, वाढती वाहनसंख्या आणि वाहतूक नियंत्रक दिवा यंत्रणेच्या अभावामुळे वाहनचालकांना हा प्रवास त्रासदायक होत आहे. त्यामुळे या ठिकाणी नवीन वाहतूक नियंत्रक दिवा यंत्रणा सुरू करण्याची मागणी होत आहे. लगड मळा चौकातील जुना वाहतूक दिवा बंद केल्यानंतर येथील परिस्थिती अधिकच बिघडली आहे..अवजड वाहने पुढील अंतरावर जाऊन यू-टर्न घेण्यासाठी वळतात, त्याचवेळी खडकवासल्याच्या बाजूने येणाऱ्या वाहनांची गर्दी असते. यामुळे वाहनचालकांचा गोंधळ होऊन वाहतुकीचा तासन्तास खोळंबा होतो. अशा स्थितीत १५ मिनिटांचा प्रवास ४५ मिनिटांवर जातो. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना शाळेत, कर्मचाऱ्यांना कार्यालयात पोहोचण्यास उशीर होतो. येथील वाहतुकीच्या गोंधळामुळे वेळेचा अपव्यय होण्याची बाब नित्याचीच झाल्याची तक्रार स्थानिक करत आहेत. या चौकातून महापालिकेच्या लायगुडे हॉस्पिटलकडे जाणारा महत्त्वाचा मार्ग आहे. कोंडीमुळे रुग्णवाहिका, अग्निशमन दल आणि पोलिस दलाच्या वाहनांना अडथळा होतो, यामुळे भविष्यात येथे गंभीर परिस्थिती निर्माण होण्याची भीती स्थानिक नागरिक व्यक्त करतात..चिंचवड-वाल्हेकरवाडी-रावेत मार्गावर वाहतूक कोंडी तीव्र.रस्त्यावरील अपुरी प्रकाशयोजना आणि बेताल यू-टर्नमुळे दुचाकीस्वारांनाही नेहमी अपघाताचा धोका असतो. या रस्त्यावर नवीन वाहतूक नियंत्रक दिवा यंत्रणा तातडीने सुरू करणे, स्वतंत्र यू-टर्न लेन तयार करणे, स्मार्ट वाहतूक दिवा यंत्रणा व्यवस्था आणि पादचारी क्रॉसिंग उभारणे अशा उपाययोजना केल्यास येथील वाहतूक सुरळीत होऊ शकते. वाहतूक विभागाने या भागाचे सर्वेक्षण करून मनुष्यबळ वाढवावे, अशीही एकमुखी मागणी नागरिक करत आहेत. लगड मळा परिसरातील वाहतूक कोंडी ही केवळ असुविधा नसून, भविष्यात गंभीर अपघातांना निमंत्रण देणारी परिस्थिती आहे. त्यामुळे प्रशासनाने तत्काळ उपाययोजना केल्या नाहीत, तर सिंहगड रस्त्यावरील वाहतूक व्यवस्थेवर अधिकच ताण येण्याची शक्यता नागरिक व्यक्त करत आहेत..लगड मळा चौकातील कोंडी आता असह्य झाली आहे. सकाळ-संध्याकाळचा प्रवास तासभर लांबतो. जुना वाहतूक दिवा बंद झाल्यापासून अवजड वाहने यू-टर्न घेताना इतरांचा नेहमी गोंधळ उडतो. या कोंडीत रुग्णवाहिकाही अडकताना पाहिल्या आहेत. यावर तातडीने उपाययोजना गरजेच्या आहेत.- प्रणिता देशमुख, नागरिकलगड मळ्यातील वाहतूक समस्येबाबत नागरिकांच्या तक्रारी आम्ही गांभीर्याने घेतल्या आहेत. या ठिकाणाची प्रत्यक्ष पाहणी करून वाहतूक दिवा यंत्रणेची आवश्यकता, यू-टर्न व्यवस्था आणि वाहतूक नियंत्रणाशी संबंधित बाबींचा सविस्तर आढावा घेतला जाईल. त्यानंतर योग्य तो निर्णय तातडीने घेण्यात येईल.- संदीप खंडागळे, साहाय्यक पोलिस निरीक्षक, नांदेड सिटी वाहतूक विभाग.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.