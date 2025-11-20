पुणे

Pune News : लगड मळा चौकातील कोंडी शिगेला; बंद सिग्नलमुळे १५ मिनिटांचा प्रवास तासभर वाढतोय!

Traffic Signal Issue : लगड मळा चौकातील वाहतूक कोंडी दिवसेंदिवस प्रचंड वाढत असून सिग्नल यंत्रणेच्या अभावामुळे नागरिकांचा प्रवास त्रासदायक बनला आहे. स्मार्ट सिग्नल, यू-टर्न लेन आणि मनुष्यबळ वाढवण्याची मागणी नागरिकांनी केली आहे.
Heavy traffic builds up at Lagad Mala Chowk as the absence of a functioning signal

Heavy traffic builds up at Lagad Mala Chowk as the absence of a functioning signal

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

किरकटवाडी : सिंहगड रस्त्यावरील लगड मळा चौकातील रस्‍त्यावर गेल्या काही महिन्यांपासून वाहतुकीचा प्रचंड ताण वाढला आहे. सकाळ व सायंकाळच्या वेळी या भागात दररोज वाहतूक कोंडी होते. अरुंद रस्ता, वाढती वाहनसंख्या आणि वाहतूक नियंत्रक दिवा यंत्रणेच्या अभावामुळे वाहनचालकांना हा प्रवास त्रासदायक होत आहे. त्यामुळे या ठिकाणी नवीन वाहतूक नियंत्रक दिवा यंत्रणा सुरू करण्याची मागणी होत आहे. लगड मळा चौकातील जुना वाहतूक दिवा बंद केल्यानंतर येथील परिस्थिती अधिकच बिघडली आहे.

Loading content, please wait...
police
pune
rto
Management System
traffic congestion solutions
Traffic signal collapse

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com