Forest Crime: लाखणगाव वनक्षेत्रात अवैध मुरूम उत्खनन; वनविभागाची धडक कारवाई, जेसीबी जप्त

पारगाव : लाखणगाव ता. आंबेगाव येथील वनक्षेत्रातील फॉरेस्ट कंपार्टमेंट क्र. २५२ मध्ये रात्रीच्या सुमारास विनापरवाना प्रवेश करून जेसीबीच्या सहाय्याने अवैध मुरूम उत्खनन सुरू असल्याची घटना वन विभागाच्या पथकाने उघडकीस आणली असून धडक कारवाई करत जेसीबी जप्त केला आहे. .आज मंगळवारी पहाटे सव्वाएक वाजण्याच्या सुमारास वन विभागाचे पथक नियत क्षेत्रात गस्त व तपासणी करीत असताना वनक्षेत्रात जेसीबी मशीनच्या सहाय्याने मुरूम उत्खनन सुरू असल्याचे निदर्शनास आले. पथकाने तात्काळ कारवाई करत सदर जेसीबी मशीन ताब्यात घेतले. यावेळी जेसीबी चालक घटनास्थळावरून फरार झाला..घटनास्थळी पंचनामा करून जप्त करण्यात आलेले जेसीबी मशीन सुरक्षिततेच्या दृष्टीने वनपरिक्षेत्र कार्यालय, मंचर येथे आणून सुरक्षित ठिकाणी ठेवण्यात आले आहे. वनक्षेत्रातील मुरूमाचे विनापरवाना उत्खनन करून त्याची वाहतूक व विक्री करण्याचा प्रयत्न झाल्याचे निदर्शनास आल्याने संबंधितांविरुद्ध वन गुन्हा नोंद करण्यात आला असून पुढील तपास सुरू आहे..सदर कारवाई सहाय्यक वनसंरक्षक ( जुन्नर) अमृत शिंदे, तसेच वनपरिक्षेत्र अधिकारी (मंचर) विकास भोसले यांच्या मार्गदर्शनाखाली वनपाल नीलम चव्हाण, वनरक्षक पूजा कांबळे, वन कर्मचारी अशोक जाधव व रामदास वळसे, बिबट शीघ्र कृती दल, गावडेवाडी यांच्या पथकाने केली..वनक्षेत्रात कोणत्याही प्रकारचे अनधिकृत उत्खनन, अतिक्रमण अथवा अवैध वाहतूक करणाऱ्यांविरुद्ध वन विभागाकडून कठोर कारवाई करण्यात येणार असल्याचे वनपरिक्षेत्र अधिकारी (मंचर) विकास भोसले यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.