पुणे

Forest Crime: लाखणगाव वनक्षेत्रात अवैध मुरूम उत्खनन; वनविभागाची धडक कारवाई, जेसीबी जप्त

लाखणगाव वनक्षेत्रात रात्रीच्या धाडीत अवैध मुरूम उत्खनन उघड, जेसीबी जप्त; चालक फरार, संबंधितांविरुद्ध वन गुन्हा नोंद
Forest Department Seizes JCB Used for Illegal Murum Excavation in Lakhangaon Forest Area

Forest Department Seizes JCB Used for Illegal Murum Excavation in Lakhangaon Forest Area

Sakal

सुदाम बिडकर
Updated on

पारगाव : लाखणगाव ता. आंबेगाव येथील वनक्षेत्रातील फॉरेस्ट कंपार्टमेंट क्र. २५२ मध्ये रात्रीच्या सुमारास विनापरवाना प्रवेश करून जेसीबीच्या सहाय्याने अवैध मुरूम उत्खनन सुरू असल्याची घटना वन विभागाच्या पथकाने उघडकीस आणली असून धडक कारवाई करत जेसीबी जप्त केला आहे.

Loading content, please wait...
Forest
Forest department
forest animals
forest department action leopard
forest conservation methods
forest conservation summer strategies
forest department crackdown
Marathi News Esakal
www.esakal.com