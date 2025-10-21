Pune News: पुण्यातील बाजारपेठेत खरेदीचा उत्साह; लक्ष्मीपूजन अन् पाडव्यासाठी व्यापाऱ्यांची तयारी सुरू

मार्केट यार्ड : दिवाळीनिमित्त लक्ष्मीपूजन आणि पाडव्यासाठी व्यापारी वर्गाची तयारी सुरू आहे. वर्षभराच्या नोंदीसाठी लागणाऱ्या चोपड्या, फुले, उसाचे धाट, केळीचे खुंट आदी पूजा साहित्य खरेदीसाठी बाजारपेठेत ग्राहकांची गर्दी वाढली आहे. दरम्यान, पूजेसाठी लागणाऱ्या वस्तूंच्या दरात यंदा ५ ते १० टक्क्यांनी वाढ झाल्याचे व्यापाऱ्यांनी सांगितले. घराघरांत तसेच कार्यालये, कारखाने, दुकानांत उत्साह दिसून येत आहे. व्यापार, व्यवसाय आणि उद्योग क्षेत्रात लक्ष्मी पूजनाला विशेष महत्त्व आहे. लक्ष्मी पूजनासाठी लागणाऱ्या वस्तू उपनगरांतील बाजारपेठांमध्ये उपलब्ध झाल्या आहेत..Arya Chavan: आर्या चव्हाणच्या मारकऱ्याला फाशीच द्या! 'सातारा सकल मराठा क्रांती मोर्चासह ग्रामस्थ आक्रमक'; खटला जलदगती न्यायालयात चालवा.ग्राहकांकडून लक्ष्मी पूजनासाठीच्या साहित्याला मागणी कायम असल्याचे विक्रेत्यांनी सांगितले. व्यावसायिकांनी दुकानांची साफसफाई करून घेण्यास सुरुवात केली आहे. अनेक दुकानदारांनी दिवाळीनिमित्त कार्यालयांची सजावट केली आहे. तसेच काही व्यावसायिकांनी फुलांएवजी विद्युत रोषणाईच्या सजावटीला प्राधान्य दिले आहे. किरकोळ बाजारात लहान आकाराच्या केरसुणीची २० ते ३० रुपये, मध्यम ३० ते ४० रुपये, मोठी ४० ते ५० रुपये तर बांगड्यांची ५० ते ६० रुपयांना विक्री होत आहे. .दिवाळीच्या सजावटीसाठी बाजारात कृत्रिम (प्लास्टिक) फुलांच्या रंगीबेरंगी आकर्षक माळा उपलब्ध झाल्या आहेत. ग्राहक या प्लास्टिक फुलांच्या माळांना पसंती देत आहेत. त्यामुळे या वेळी अशा फुलांच्या माळांना मागणी वाढली आहे. प्लास्टिक फुलांच्या माळा अधिक काळ टिकतात. तसेच या माळाचे दरही आवाक्यात आहेत. पाच फुटाच्या माळेचे दर १०० ते २०० रुपयांपासून सुरू होतात..MPSC Success Story:'लिंबच्या सुनबाईची कष्टाच्या जाेरावर यशाला गवसणी';'एमपीएससी'त साधली हॅट्रिक, वडिलांचं स्वप्न उतरवलं सत्यात!.लक्ष्मी पूजनाची तयारी जोरात सुरू झाली आहे. अनेकांनी पूजनासाठी पारंपरिक वस्त्रांची खरेदी केली आहे. या पूजेला विशेष महत्त्व असल्याने कीर्द, खतावणीसह पूजेसाठी लागणाऱ्या वस्तूंची खरेदी बाजारात जोमात सुरू आहे. दरवर्षीप्रमाणे यंदाही शेवटच्या क्षणी गडबड टाळण्यासाठी अनेकांनी काही दिवस आधीच पूजेच्या साहित्याची खरेदी पूर्ण केली आहे.- अभय संचेती, व्यापारी, मार्केट यार्ड.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.