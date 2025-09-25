Pune News : पुण्यातील प्रकल्पांसाठी भूसंपादन प्रक्रियेला गती देण्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांचे निर्देश

पुणे : पुणे जिल्ह्यात मंजूर झालेल्या राष्ट्रीय महामार्ग, शहर बाह्यवळण मार्ग यांच्यासह इतर मंजूर प्रकल्पांच्या भूसंपादन प्रक्रियेला गती देऊन प्रकल्प पूर्ण करावेत, असे निर्देश जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी बुधवारी दिले..जिल्हाधिकारी डुडी यांच्या अध्यक्षतेखाली भूसंपादन आढावा बैठक झाली. बैठकीला सर्व भूसंपादन अधिकारी, राष्ट्रीय महामार्ग विभागाचे कार्यकारी अभियंता, भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ, पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण पुणे तसेच इतर संबंधित विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते..बैठकीत राष्ट्रीय महामार्ग विभाग व भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण यांच्याशी संबंधित भीमाशंकर-तळेघरवाडा ते राजगुरुनगर व बनकर फाटा-जुन्नर-घोडेगाव ते तळेघर रोड, बेल्हे-अळकुटी, निघोजे-राळेगाव ते थेरपाळ रस्त्याचे रुंदीकरण, महाड ते पंढरपूर रस्ता, भोर ते वरंधा घाट, नाशिक फाटा ते खेड एलिव्हेटेड कॉरिडॉर आणि उंडवडी ते देशमुख चौक बारामती रस्ता या प्रकल्पांचा आढावा घेण्यात आला..Pune Crime : अपहरण झालेली तीन वर्षांची चिमुरडी सुखरूप परत; विमानतळ पोलिसांची कारवाई, कल्याण रेल्वे स्थानकातून आरोपी ताब्यात.डुडी म्हणाले, ‘‘या प्रकल्पांमधील प्रलंबित मोजणी प्रक्रिया आवश्यक तेथे पोलिस बंदोबस्तात तत्काळ करावी. तसेच प्रकल्प पूर्ण करण्याच्या अनुषंगाने भूसंपादन प्रक्रिया शेतकऱ्यांशी समन्वय साधून संमतीने करण्याचा प्रयत्न करावा.’’.‘पीएमआरडीए’च्या इनर रिंगरोड, चाकण शहरातील वाहतूक कोंडीसाठी बाह्यवळण रस्ता, उर्से येथील १५ मीटर रुंदीचा सेवा रस्ता आणि नऱ्हे येथील नवले पुलाच्या दोन्ही बाजूने १२ मीटर सेवा रस्ता कामाचाही त्यांनी आढावा घेतला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.