Pune News : पुण्यातील प्रकल्पांसाठी भूसंपादन प्रक्रियेला गती देण्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांचे निर्देश

Land Acquisition : पुण्यातील राष्ट्रीय महामार्ग व बाह्यवळण रस्त्यांच्या प्रकल्पांना गती देण्यासाठी भू-संपादन प्रक्रियेचे त्वरित नियोजन करून कारवाईचे निर्देश जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी दिले.
"Land Acquisition Boost for Pune Highway Projects: Collector Steps In"

सकाळ वृत्तसेवा
पुणे : पुणे जिल्ह्यात मंजूर झालेल्या राष्ट्रीय महामार्ग, शहर बाह्यवळण मार्ग यांच्यासह इतर मंजूर प्रकल्पांच्या भूसंपादन प्रक्रियेला गती देऊन प्रकल्प पूर्ण करावेत, असे निर्देश जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी बुधवारी दिले.

