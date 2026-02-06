Land Acquisition : आठ वर्षे अपयश, आता दोन आठवड्यात घडणार चमत्कार? १५ दिवासात भूसंपादनाचा प्रशासनाचा दावा

पुणे - कात्रज कोंढवा रस्त्यासाठी जागा ताब्यात नसताना त्याची सुरुवात केल्याने हा प्रकल्प महापालिकेला चांगलाच महागात पडला आहे. आठ वर्षात फक्त ३३ टक्के काम पूर्ण झाले आहे. यामुळे प्रशासनावर टिकेची झोड उठल्यानंतर गेल्या वर्षभरापासून भूसंपादनासाठी केलेल्या प्रयत्नाला यश मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे..पहिल्या टप्प्यात प्राधन्याने ५० मीटर रुंदीचा साडे तीन किलोमीटर रस्त्याचे काम केले जात आहे. त्यासाठी ६५ हजार चौरस मिटर जागेची आवश्यकता असून, त्यासाठी १७५ मालमत्तांची जागा पुढील १५ दिवसामध्ये महापालिकेच्या ताब्यात येणार आहे.महापालिकेच्या विकास आराखड्यातील रस्ते ताब्यात येत नसल्याने वाहतूक कोंडीचा प्रश्न गंभीर झाला आहे. विकास आराखड्यात रस्ते विकसीत करण्यासाठी महापालिकेने याचे सर्वेक्षण करून मिसिंग लिंकची यादी तयार केली आहे. त्यातील काही प्रमुख रस्त्यांवर प्राधान्याने भूसंपादन करण्याचा प्रयत्न महापालिकेचा सुरु आहे..महापालिकेने २०१८ मध्ये कात्रज कोंढवा रस्ता ८४ मिटर रुंद करण्यासाठी काम सुरु केले. पण त्यासाठी आवश्यक असलेली जागेसाठी महापालिकेला आत्तापर्यंत भूसंपादनाची प्रक्रिया सुरु करता आलेली नाही. यात अनेक वर्ष गेल्यानंतर महापालिकेने यासाठी राज्य सरकारची मदत घेण्याचा निर्णय घेतला.या रस्त्याला राष्ट्रीय महामार्गाचा दर्जा देऊन राज्य सरकारने १३९ कोटी रुपये भूसंपादनासाठी दिले होते. हा निधी येऊन दोन वर्ष उलटून गेले तरी भूसंपादन पूर्ण झालेले नाही. यामध्ये जागा मोजणी होणे, जागा मालकांची समजूत काढण्यास आलेले अपयश यासह अन्य कारणांमुळे या १३९ कोटी रुपयांपैकी अवघे ९ कोटी ५७ लाख रुपये जून २०२५ पर्यंत खर्च झाले होते. त्यामुळे प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेवरच प्रश्न निर्माण होत होता..महापालिका आणि जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून संयुक्तपणे या प्रकल्पावर काम केले जात असल्याने गेल्या पाच सहा महिन्यात भूसंपादनाच्या प्रक्रियेला गती आलेली आहे. तीन किलोमीटर लांबीच्या रस्त्यामध्ये एकूण १७५ मालमत्तांचा समावेश आहे. त्या ताब्यात घेण्यासाठी महापालिकेने जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे १३६ कोटी रुपये रक्कम भरली आहे.त्यानंतर जागेची मोजणी करून घेतली असून, हा प्रस्ताव जिल्हाधिकारी कार्यालयातील भूसंपादन विभागाकडे गेला आहे. त्यांच्याकडून जागेचे मूल्यांकन करण्याचे काम सुरु आहे. हे मूल्यांकन मान्य झाल्यानंतर भूसंपादनाचा प्रस्ताव विभागीय आयुक्तांकडे छाननीसाठी जाईल..त्यात कोणतीही त्रुटी नसेल तर हा प्रस्ताव लगेच राज्य सरकारकडे पाठवला जाईल. शासनाकडून त्याचा निवाडा जाहीर केल्यानंतर उर्वरित ५० टक्के रक्कम भरून जागा ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया सुरु केली जाईल. या सर्व प्रक्रियेस किमान १५ दिवसांचा कालावधी लागणार आहे.रस्ता मृत्यूचा सापळाकात्रज-कोंढवा रस्त्याचे रुंदीकरण गेल्या ९ वर्षापासून रखडले आहे. या रस्त्यावर अनेक ठिकणी खड्डे पडले आहेत. अवजड वाहनाची संख्या मोठ्या प्रमाणात असल्याने वाहतूक कोंडी ही तर नित्याची बाब झाली आहे. या रस्त्यावर गेल्या साडे चारवर्षात या साडेतीन किलोमीटरच्या रस्त्यावर ५० हुन अधिक अपघात होऊन त्यात २० बळी गेले आहेत. त्यामुळे हा रस्ता मृत्यूचा सापळा बनला आहे..भूसंपादनासाठी टास्कफोर्सविकास आराखड्यातील रस्ते प्रत्यक्षात भूसंपादनाअभावी अस्तित्वात येत नसल्याने वाहतुकीची समस्या प्रचंड गंभीर होत आहे. त्यात कात्रज कोंढवा रस्त्याचा प्रकल्पाचाही समावेश आहे. त्यामुळे आयुक्त नवल किशोर राम व जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी भूसंपादनासाठी दोन्ही विभागातील समन्वयासाठी टास्कफोर्स तयार केला आहे. त्यामुळे गेल्या काही महिन्यात जागा ताब्यात येण्याचे प्रमाण वाढले आहे..‘कात्रज कोंढवा रस्त्याचे एकत्रित मोजणी झालेली आहे. पुढील १५ दिवसात या ठिकाणचे भूसंपादन पूर्ण करून तेथे मार्च महिन्यात प्रत्यक्षात काम सुरु केले जाईल.’- नवल किशोर राम, आयुक्त, महापालिकाअशी आहे स्थितीरस्त्याची एकूण लांबी - ३.५ किलोमीटरआवश्यक भूसंपादन - ९४००० चौ.मी.ताब्यात आलेली जागा - २९००० चौ.मी.ताब्यात न आलेली जागा - ६५००० चौ.मी..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.