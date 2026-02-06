पुणे

Land Acquisition : आठ वर्षे अपयश, आता दोन आठवड्यात घडणार चमत्कार? १५ दिवासात भूसंपादनाचा प्रशासनाचा दावा

कात्रज कोंढवा रस्त्यासाठी जागा ताब्यात नसताना त्याची सुरुवात केल्याने हा प्रकल्प महापालिकेला चांगलाच महागात पडला आहे.
land acquisition katraj kondhwa road

land acquisition katraj kondhwa road

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे - कात्रज कोंढवा रस्त्यासाठी जागा ताब्यात नसताना त्याची सुरुवात केल्याने हा प्रकल्प महापालिकेला चांगलाच महागात पडला आहे. आठ वर्षात फक्त ३३ टक्के काम पूर्ण झाले आहे. यामुळे प्रशासनावर टिकेची झोड उठल्यानंतर गेल्या वर्षभरापासून भूसंपादनासाठी केलेल्या प्रयत्नाला यश मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

Loading content, please wait...
Land Acquisition
administrative office
Katraj-Kondhwa road widening
Pune Municipal Corporation

Related Stories

No stories found.