Theur Fraud News : लँड डेव्हलपरला मोठ्या परताव्याचे आमिष दाखवून १२ कोटींचा घातला गंडा

- सुनील जगतापथेऊर - जमिनीच्या गुंतवणुकीवर अल्पावधीतच ४ ते १० पट परतावा मिळवून देण्याचे आमिष दाखवून एकाने हवेली तालुक्यातील उरुळी कांचन येथील लँड डेव्हलपरला १२ कोटी ६० लाख रुपयांचा गंडा घातल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. यामुळे पूर्व हवेलीत एकच खळबळ उडाली आहे..याप्रकरणी आशिष एकनाथ कांचन (वय-३९, रा. इरिगेशन कॉलनी, उरुळी कांचन, ता. हवेली) यांनी लोणी काळभोर पोलीस ठाण्यात दिलेल्या फिर्यादीवरून प्रविण तुळशीराम संकपाळ (रा. प्रोग्रेसिव्ह बिल्डिंग, वाशी, नवी मुंबई) आणि त्याच्या कंपनीविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.पोलीस सुत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, कांचन हे २००८ पासून जमीन खरेदी-विक्री व लँड डेव्हलपिंगचा व्यवसाय करतात. या व्यवहारात कधी कधी त्यांचा पुतण्या अभिषेक अरविंद कांचन हा भागीदार म्हणून सोबत असतो..मार्च २०२२ मध्ये अभिषेक कांचन याच्या ओळखीतील व्यक्तींमार्फत आशिष कांचन यांची प्रविण संकपाळ याच्याशी कवडीपाट येथील जयश्री हॉटेलमध्ये भेट झाली. त्या वेळी संकपाळ याने स्वतःची ओळख करून देताना मी एमआयडीसी परिसरात कंपन्यांसाठी जमीन खरेदी-विक्रीचे व्यवहार करीत असल्याचे सांगितले.विविध नामांकित कंपनी मालकांशी संबंध असल्याचे सांगत त्याने काही फोटोही दाखवले. यावेळी त्याने एमआयडीसी परिसरातील जमिनीत गुंतवणूक केल्यास ४ ते १० पट नफा मिळतो असे सांगून कांचन यांना गुंतवणूक करण्यास प्रवृत्त केले..मोठ्या प्रमाणात नफा मिळतो आहे हे लक्षात घेऊन २३ मार्च २०२२ रोजी कांचन यांनी ५० लाख रुपये आरटीजीएसद्वारे त्याच्या कंपनीच्या खात्यावर वर्ग केले. त्यानंतर अवघ्या दोन-तीन दिवसांतच संकपाळने त्यांना पुन्हा जयश्री हॉटेलमध्ये बोलावून २५ लाख रुपये रोख दिले.अल्पावधीतच एवढा मोठा परतावा मिळाल्याने कांचन यांचा संकपाळवर विश्वास बसला. यानंतर ३० मार्च २०२२ रोजी झालेल्या दुसऱ्या भेटीत संकपाळने आंध्रप्रदेशातील पेंडुकोडा येथे किया कंपनीसमोर २८ एकर जागेवर लॉजिस्टिक गोडाऊन प्रकल्प उभारण्याचे स्वप्न दाखवून यामध्ये गुंतवणूक केल्यास मोठा फायदा मिळेल असे सांगत त्याने ४ कोटी ८५ लाख रुपयांची गुंतवणूक करण्यास सांगितले..त्यावर विश्वास ठेवून ५ ते ११ एप्रिल या कालावधीत आशिष व अभिषेक कांचन यांनी विविध बँक खात्यांतून ४.८५ कोटी रुपये त्याच्या कंपनीच्या खात्यावर वर्ग केले. त्यानंतर एप्रिल ते ऑगस्ट २०२२ या कालावधीत संकपाळने वारंवार अधिक गुंतवणुकीची मागणी केली. त्यानुसार फिर्यादी आशिष कांचन व त्यांच्या भागीदाराने वेळोवेळी १२ कोटी ६० लाख ५५ हजार रुपये त्याच्या वैयक्तिक आणि कंपनीच्या बँक खात्यांवर वर्ग केले..या गुंतवणुकीच्या बदल्यात डिसेंबर २०२२ पर्यंत ३५ कोटी रुपये मिळवून देण्याचे आमिष दाखविण्यात आले होते. यावेळी गुंतवणुकीची सुरक्षा म्हणून संकपाळने प्रत्येकी ५ कोटी रुपयांचे तीन चेक दिले होते. परंतु ५ नोव्हेंबर २०२२ रोजी भरलेला चेक खात्यात रक्कम नसल्याने बाउन्स झाला. त्यानंतर पुन्हा २८ नोव्हेंबर २०२३ रोजी दुसरा चेक भरला असता तोही खाते बंद असल्याने वटला नाही.चेक बाउन्स झाल्यानंतर संकपाळने वारंवार वेगवेगळी कारणे देत पैसे देण्यास टाळाटाळ केली. त्याने १५ जून २०२५ पर्यंत फक्त ६१ लाख ४० हजार रुपये ऑनलाइन परत केले, परंतु उर्वरित ११ कोटी ९९ लाख १५ हजार रुपये दिली नाही..आपली आर्थिक फसवणूक होत आहे हे लक्षात येताच आशिष कांचन यांनी आर्थिक गुन्हे शाखेत दिलेल्या तक्रारीनंतर हा गुन्हा नोंदविण्यात आला आहे. त्यानुसार प्रविण तुळशीराम संकपाळ व त्याची कंपनी हरेकृष्णा इंडस्ट्रियल अॅन्ड लॉजिस्टिक पार्क्स प्रा. लि. यांच्या विरोधात लोणी काळभोर पोलीस ठाण्यात फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पोलिसांकडून या आर्थिक व्यवहारांची सखोल चौकशी सुरू असून, कोट्यवधी रुपयांच्या या गुंतवणूक फसवणुकीमुळे व्यावसायिक वर्तुळात खळबळ उडाली आहे.