पुणे

Maharashtra Govt Jobs : भूमिअभिलेख विभागात ९०५ पदांची भरती, राज्य सरकारची मान्यता

Land Survey Jobs : राज्य सरकारने भूकरमापक, लघुलेखक आदी ९०५ पदांच्या भरतीस तत्त्वतः मान्यता दिली असून, रिक्त पदांमुळे रखडलेल्या मोजण्यांना आता गती मिळण्याची शक्यता आहे.
Maharashtra Govt Jobs

Maharashtra Govt Jobs

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे : लघुलेखक, भूकरमापक (सर्व्हेअर) यांसह वेगवेगळ्या अशा एकूण ९०५ पदांसाठी भरती करण्यासाठी राज्य सरकारने भूमिअभिलेख विभागाला तत्त्वतः मान्यता दिली आहे. पुणे, मुंबई, नाशिक, छत्रपती संभाजीनगर, अमरावती, नागपूर या महसुली विभागात रिक्त पदानुसार ही संख्या वाढविण्यात येणार आहे.

