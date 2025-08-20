पुणे

Pune News: मुसळधार पावसाचा फटका! आंबे-हातवीज घाटात दरड कोसळल्याची घटना

Landslide News: इंगळूण ते आंबे-हातवीज घाट रस्त्यात मुसळधार पावसाने दरड कोसळल्याची घटना घडली आहे. यामुळे येथून जाणाऱ्या प्रवाशांचा प्रवास धोकादायक ठरत आहे.
दत्ता म्हस्कर ः सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

जुन्नर : इंगळूण ते आंबे-हातवीज घाट रस्त्यात मुसळधार पावसाने आज (ता.२०) रोजी दरड कोसळली. जून महिन्यात देखील दरड, माती, झाडे कोसळल्याने वाहतूक बंद झाली होती. पावसाळ्यात घडणाऱ्या सततच्या घटनांमुळे घाटातील प्रवास धोक्याचा झाला असल्याचे हातवीजचे माजी पोलीस पाटील अनंता पारधी यांनी सांगितले.

