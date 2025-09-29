पुणे

Lata Mangeshkar Award : मंगेशकर कुटुंबीय देशाचे सांस्कृतिक दूत; लता मंगेशकर पुरस्कार सोहळ्यात आशिष शेलार यांचे गौरवोद्‍गार

Ashish Shelar : लता मंगेशकर पुरस्काराने सन्मानित गायिका मधुरा दातार यांचा गौरव करताना, आशिष शेलार यांनी मंगेशकर कुटुंबाचे भारताच्या सांस्कृतिक क्षेत्रातील योगदान अमूल्य असल्याचे सांगितले.
सकाळ वृत्तसेवा
पुणे : ‘‘मंगेशकर कुटुंबीयांनी या महाराष्ट्राला, देशाला, जगाला खूप काही दिले आहे. यावर कधीतरी एखाद्या विद्यापीठात शोधप्रबंध सादर करावाच लागेल. खऱ्या अर्थाने लता मंगेशकर आणि मंगेशकर कुटुंबीय हे भारताचे सांस्कृतिक दूत आहेत,’’ असे गौरवोद्‍गार सांस्कृतिक कार्यमंत्री आशिष शेलार यांनी रविवारी (ता.२८) काढले.

