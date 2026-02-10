Walchandnagar News : दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे स्वप्न पूर्ण होणार...; एक हजार एकर जमीन एमआयडीसीकडे हस्तांतरीत करणार

वालचंदनगर - इंदापूर तालुक्यातील जंक्शन परीसरामध्ये होणाऱ्या एमआयडीसीसाठी महाराष्ट्र राज्य शेती महामंडळाच्या रत्नपुरी मळ्यातील तब्बल एक हजार एकर जमीन महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाकडे (एमआयडीसी) हस्तांतरित करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला आहे..शासानाच्या निर्णयामुळे इंदापूरच्या औद्योगिक विकासाला नवी दिशा मिळाली मिळणार असून दिवगंत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे स्वप्न साकार होणार असून इंदापूरमध्ये नव्या औद्योगिक पर्वाची सुरुवात होईल.राज्याच्या उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांनी पदभार स्वीकारल्यानंतर झालेल्या पहिल्याच मंत्रिमंडळ बैठकीत इंदापूरकरांसाठी महत्वाचा निर्णय घेण्यात आला. जंक्शनमध्ये औद्यागिक वसाहत निर्मितीचे स्वप्न राज्याचे दिवगंत उपमुख्यमंत्री अजित पवार व इंदापूरचे आमदार व कृषीमंत्री दत्तात्रेय भरणे यांनी पाहिले होते..यासाठी भरणे हे अजितदादा यांच्याकडे सातत्याने पाठपुरावा करीत होते. यापूर्वी जंक्शनच्या एमआयडीसी साठी १३१ हेक्टर जमीन प्रस्तावित करण्यात आली होती. व वाढीव एक हजार एकर जमीनीची मागणी ही केली होती. अजितदादांनी इंदापूकरांना वाढीव जमीन देण्याचे वचन दिले होते.उपमुख्यमंत्री पदाची सुत्रे हातामध्ये घेताच सुनेत्रा अजित पवार यांनी इंदापूरकरांचा एमआयडीसी प्रश्न मार्गी लावला असून, दादांचे स्वप्न पूर्ण होणार असल्याचे कृषीमंत्री दत्तात्रेय भरणे यांनी सांगितले. जंक्शनच्या एमआयडीसी एक हजार एकर जमीन मिळणार असल्याची माहिती मिळताच जंक्शन परीसरातील उद्योजकांनी आनंद व्यक्त केला..या निर्णयामुळे इंदापूर, बारामती व संपूर्ण पुणे जिल्ह्यातील औद्योगिक गुंतवणुकीला गती मिळणार असून, हजारो युवकांना रोजगाराच्या संधी, स्थानिक उद्योजकतेला चालना आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला नवे बळ मिळणार आहे. औद्योगिक विकासाच्या दिशेने महाराष्ट्राने आणखी एक निर्णायक टप्पा गाठला असून, इंदापूर लवकरच नव्या उद्योगांचा केंद्रबिंदू म्हणून उभे राहणार असल्याचा विश्वास कृषीमंत्री दत्तात्रेय भरणे यांनी व्यक्त केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.