Bhigwan Kidnapping Case : भिगवण अपहरण प्रकरणात पुन्हा ट्विस्ट,जहीर शेख अडचणीत; तरुणीच्या नव्या तक्रारीने खळबळ

Bhigwan Kidnapping Case is Gaining Attention Across Maharashtra : पुणे जिल्ह्यातील इंदापूर तालुक्यातील भिगवण येथील २१ वर्षीय तरुणीच्या कथित अपहरण प्रकरणाने पुन्हा एकदा नाट्यमय वळण घेतलं आहे. या प्रकरणात तरुणीने आता जहीर शेख या तरुणाविरोधात अपहरणाचा गुन्हा दाखल केला आहे. याआधी तिने कोर्टात आणि शपथपत्रात स्वतःच्या मर्जीने जहीर शेखसोबत गेल्याचं सांगितलं होतं, मात्र आता तिने आपला जबाब पूर्णपणे बदलला आहे. .घटनाक्रम १७ फेब्रुवारी २०२६ रोजी ही तरुणी आपल्या आई आणि भावासोबत लग्नाच्या खरेदीसाठी गेली असताना, आरोपींनी आई आणि भावाच्या डोळ्यात मिरचीपूड फेकून तिचे अपहरण केल्याची तक्रार दाखल करण्यात आली होती. या प्रकरणी जहीर शेख आणि त्याचा भाऊ अयान शेख यांच्यावर अपहरणाचा गुन्हा नोंदवण्यात आला होता. घटनेच्या दिवशी आरोपींनी टेम्पो किंवा वाहनातून तरुणीला जबरदस्तीने नेल्याचा आरोप होता. .तरुणी आणि जहीर शेख भिगवणमधून बाहेर पडल्यानंतर श्रीगोंदा, अहिल्यानगर, शिक्रापूर, पुणे, सासवड मार्गे महाबळेश्वरला गेले. त्यानंतर मध्यरात्री सव्वा एक वाजता ते बारामती शहर पोलीस ठाण्यात हजर झाले. .याआधी तरुणीने काय सांगितलं होतं?सुरुवातीला तरुणीने कोर्टात जबाब नोंदवताना स्पष्ट केलं होतं की,जहीर शेखशी तिचे प्रेमसंबंध आहेत.तिने घरच्यांना हे सांगितलं होतं.दुसऱ्या मुलां सोबत लग्न करण्यास तिला विरोध होता.म्हणून ती स्वतःच्या मर्जीने जहीर शेखसोबत पळून गेली.आई आणि भावाने दाखल केलेली अपहरणाची फिर्याद पूर्णपणे खोटी असल्याचं तिने प्रत शपथपत्र दाखल करून सांगितलं होतं.मिरचीपूड फेकल्याचा आरोपही खोटा असल्याचं तिने म्हटलं होतं.या जबाबामुळे अपहरणाचा मुद्दा कमकुवत झाला होता आणि प्रकरण प्रेमसंबंधातल्या पळून जाण्याचं वाटू लागलं होतं. .मुस्लिम तरुणाचे हिंदू मुलीशी ३ वर्ष प्रेमसंबंध; लग्नावेळी हिंदूवादी कार्यकर्त्यांची धडक अन्... प्रकरण पोलीस ठाण्यात पोहोचले.आता काय घडलं?नव्या तक्रारीत तरुणीने सांगितलं आहे की, १७ फेब्रुवारीला आई आणि भावासोबत खरेदी करत असताना जहीर शेखने तिचे अपहरण केले. तिने आता जहीर शेखविरोधात अपहरणाचा गुन्हा दाखल केला आहे. यामुळे संपूर्ण प्रकरण पुन्हा एकदा गुंतागुंतीचं झालं आहे.या प्रकरणात पूर्वी जहीर शेखचा काका अझर शेख यालाही अटक करण्यात आली होती. वैद्यकीय अहवालात मिरचीपूड फेकल्याचे पुरावे न मिळाल्यानेही चर्चा झाली होती. तरुणीने कोर्टात व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे जबाब देताना एकदा आईसोबत राहण्याची इच्छा व्यक्त केली होती, तर दुसऱ्या वेळी जहीर शेखसोबत राहण्याची इच्छा दाखवली होती. .सध्याची स्थितीपोलिसांनी दोन्ही बाजूंचे जबाब नोंदवले आहेत. प्रकरणात अजूनही अनेक प्रश्न अनुत्तरित आहेत,मिरचीपूड प्रकरण, प्रवासाचा मार्ग, फोन कॉल्स आणि जबाबांमधील बदल यांचा तपास सुरू आहे. हे प्रकरण महाराष्ट्रात मोठ्या चर्चेत आहे. प्रेमसंबंध, कुटुंबीयांचा विरोध आणि जबाबातील वारंवार बदल यामुळे भिगवण अपहरण प्रकरणात आणखी एक नवीन ट्विस्ट आला आहे.