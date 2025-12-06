Balewadi News : लॉन्ड्री व्यावसायिकाच्या प्रामाणिकपणाचे कौतुक; तब्बल बारा लाखांचे दागिने केले परत

बालेवाडी - इस्त्रीला दिलेल्या कपड्यांच्या पिशवीत तब्बल १२ लाख किमतीच्या दागिन्यांचा बटवा चुकून गेला आणि गोंधळलेल्या ग्राहक महिलेची झोप उडाली. दुसऱ्या दिवशी ती घाईघाईने लॉन्ड्रीत पोहोचली, तेव्हा एक सुखद धक्का तिची वाट पाहत होता. लॉन्ड्री मालकाने प्रामाणिकपणा दाखवत दागिन्यांचा बटवा सुरक्षित ठेवून महिलेच्या स्वाधीन केला. .ही एक हृदयस्पर्शी घटना बाणेर येथील नंदनी लॉन्ड्रीमध्ये घडली. अधिक माहितीनुसार, सुप्रीम वेलनेसिया सोसायटीतील एका महिलेने नेहमीप्रमाणे इस्त्रीसाठी कपडे दिले. मात्र, अनवधानाने त्या कपड्यांच्या पिशवीत बारा लाख रुपये किमतीचे दागिने असलेला बटवाच ठेवला गेला..घरी दागिने सापडत नसल्याने दुसऱ्या दिवशी त्या महिलेला मोठी चिंता लागली. ती धावतच लॉन्ड्रीत पोहोचली आणि कपड्यांची पिशवी तपासली. तेव्हा लॉन्ड्रीचे मालक सखाराम खिस्ते यांना या पिशवीत दागिन्यांचा बटवा मिळाला होता..त्यांनी कोणताही विलंब न लावता तो बटवा महिलेच्या स्वाधीन केला. अचानक हरवलेली मौल्यवान संपत्ती सुरक्षित परत मिळाल्याने त्या महिलेसह त्यांच्या कुटुंबीयांनी खिस्ते यांचे मनापासून आभार मानले..प्रामाणिकपणामुळे खिस्ते यांचे सर्वत्र कौतुक होत आहे. बाणेर येथील मुरकुटे गार्डनमधील आनंदवन ग्रुपतर्फे सखाराम खिस्ते आणि लॉन्ड्री व्यावसायिक संघाचे अध्यक्ष गणेश चव्हाण यांचा सत्कार करून त्यांचा सन्मान करण्यात आला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.