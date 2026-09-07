पुणे

Pune News : विनापरवाना लावणीचा कार्यक्रम; मंडळाच्या अध्यक्षांसह नृत्यांगना राधा पाटील यांच्यावर गुन्हा दाखल

दहीहंडी उत्सवात पोलिसांची परवानगी न घेता लावणी नृत्याचा कार्यक्रम आयोजित केल्याप्रकरणी बिबवेवाडीतील मंडळाच्या अध्यक्षांसह लावणी नृत्यांगना राधा पाटील यांच्यावर बिबवेवाडी पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला.
Dancer Radha Patil

Dancer Radha Patil

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे - दहीहंडी उत्सवात पोलिसांची परवानगी न घेता लावणी नृत्याचा कार्यक्रम आयोजित केल्याप्रकरणी बिबवेवाडीतील मंडळाच्या अध्यक्षांसह लावणी नृत्यांगना राधा पाटील यांच्यावर बिबवेवाडी पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला. मंडळाचे अध्यक्ष भूषण अभिमान सोनवणे, आयोजक अमोल काटे आणि लावणी नृत्यांगना राधा पाटील (मुंबई) अशी गुन्हा दाखल झालेल्यांची नावे आहेत.

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