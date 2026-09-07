Pune News : विनापरवाना लावणीचा कार्यक्रम; मंडळाच्या अध्यक्षांसह नृत्यांगना राधा पाटील यांच्यावर गुन्हा दाखल

पुणे - दहीहंडी उत्सवात पोलिसांची परवानगी न घेता लावणी नृत्याचा कार्यक्रम आयोजित केल्याप्रकरणी बिबवेवाडीतील मंडळाच्या अध्यक्षांसह लावणी नृत्यांगना राधा पाटील यांच्यावर बिबवेवाडी पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला. मंडळाचे अध्यक्ष भूषण अभिमान सोनवणे, आयोजक अमोल काटे आणि लावणी नृत्यांगना राधा पाटील (मुंबई) अशी गुन्हा दाखल झालेल्यांची नावे आहेत..याबाबत पोलिस हवालदार नंदलाल भादले यांनी बिबवेवाडी पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, दहीहंडी उत्सवानिमित्त एम्पायर ग्रुप ए. के. बॉईजच्या वतीने राधा पाटील यांच्या लावणी नृत्याचा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता. दहीहंडी उत्सवातील सांस्कृतिक कार्यक्रमांसाठी संबंधित आयोजकांना पोलिसांची पूर्वपरवानगी घेणे आवश्यक आहे. तसेच कला, लोककला, चित्रपट आणि सांस्कृतिक कार्यक्रमांसाठी रंगभूमी प्रयोग परिनिरीक्षण मंडळाचे प्रमाणपत्र सादर करण्याची अट आहे. कार्यक्रमात अश्लील नृत्यप्रकार सादर करण्यासही बंदी घालण्यात आली होती..या कार्यक्रमासाठी मंडळाच्या वतीने बिबवेवाडी पोलिस ठाण्यात परवानगीसाठी अर्ज करण्यात आला होता. मात्र, आवश्यक अधिकृत कागदपत्रे आणि रंगभूमी प्रयोग परिनिरीक्षण मंडळाचे प्रमाणपत्र सादर करण्यात आले नाही. त्यामुळे पोलिसांनी कार्यक्रमास परवानगी नाकारली होती..दरम्यान, सहायक पोलिस निरीक्षक गरड आणि त्यांच्या पथकाने शनिवारी दहीहंडी उत्सव साजरा करणाऱ्या मंडळांना भेटी दिल्या. त्यावेळी मंडळाकडून पोलिसांची परवानगी नसतानाही लावणी नृत्याचा कार्यक्रम आयोजित केल्याचे आढळून आले. त्यानंतर पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला. या प्रकरणाचा तपास सहायक पोलिस निरीक्षक गरड करत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.