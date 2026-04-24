Chakan Crime: चाकण औद्योगिक परिसरात गुंडगिरीचा कहर; कामगार-नागरिकांना मारहाण, पोलिसांवर सवाल

-रुपेश बुट्टेपाटीलआंबेठाण : चाकण औद्योगिक क्षेत्रात अवैध धंदेवाल्यांकडून स्थानिक नागरिकांसह परप्रांतीय कामगारांना मारहाण करून लूटले जात आहे.याबाबत अगदी हाकेच्या अंतरावर पोलीस चौकी आणि जवळच नव्याने झालेले पोलीस ठाणे असून देखील सर्वसामान्य नागरिकांना न्याय मिळत नाही.जर भर वर्दळीच्या ठिकाणी नागरिकांना मारहाण केली जात असेल आणि त्यांची आर्थिक लूट केली जात असेल तर पोलीस याकडे दुर्लक्ष का करतात ? याचे कारण गुलदस्त्यात आहे..वासुली फाटा ही चाकण औद्योगिक वसाहतीमधील महत्त्वपूर्ण बाजारपेठ आहे.एमआयडीसी टप्पा क्रमांक दोन आणि पाच तसेच मावळ तालुक्यातील एमआयडीसीचा भाग आणि खेड तालुक्याचा पश्चिम भाग या सर्वांच्या दृष्टीने ही महत्त्वपूर्ण आणि गजबजलेली बाजारपेठ आहे.या ठिकाणी देशाच्या कानाकोपऱ्यातून नागरिक रोजीरोटीसाठी स्थायिक झालेले आहेत.परंतु या ठिकाणी असणाऱ्या चाकरमान्यांना गुंडगिरीचा मोठा सामना करावा लागत आहे.अवैध मटक्यावाले,दारू विक्रीवाले तसेच अन्य बेकायदेशीर व्यवसाय करणाऱ्याकडून परप्रांतीयांना धमकावून लुटले जात आहे.तर विरोध करणाऱ्यांना देखील मारहाण केली जात आहे.यामध्ये स्थानिक नागरिक देखील भरडले जात आहेत..या भागात सुरू असणाऱ्या अवैध धंद्यात स्थानिक नागरिक कमी प्रमाणात तर परजिल्ह्यातून आणि पिंपरी,चिंचवड,पुणे,तळेगाव दाभाडे,देहूरोड यासारख्या भागातून आलेले गुंड प्रवृत्तीचे लोक मोठ्या प्रमाणात दादागिरी करत आहेत.या ठिकाणी अगदी भाजीपाला बाजारालगत पोलीस चौकी देखील आहे. परंतु तरीदेखील हे अवैध प्रकार पोलिसांना का दिसत नाही ? याबाबत नागरिकांच्या मनात शंका आहे..गुरुवार आणि रविवार अशा बाजाराच्या दोन दिवशी या ठिकाणी लुटालूटीचे आणि मारहाण करण्याचे प्रमाण जास्त आहे. तसेच ५ आणि १५ तारीख या कामगारांचे पगार होण्याच्या दिवसात देखील त्यांना वेगवेगळ्या मार्गाने लुटले जात आहे. भर वर्दळीच्या ठिकाणी जर अशा प्रकारे अवैध धंदे फोफावले असतील तर पोलीस याला पायबंद का घालत नाही ? असा देखील सवाल नागरिकांच्या मनात निर्माण होत आहे..पोलिस चौकी/ठाणे काय कामाचे ? एमआयडीसी भागात कायदा आणि सुव्यवस्था राहावी या दृष्टीने पोलीस ठाण्याचे विभाजन करून उत्तर आणि दक्षिण अशी दोन पोलीस ठाणे सुरू करण्यात आली.परंतु तरीदेखील अवैध धंद्यांना कुठल्याही प्रकारचा आळा बसलेला नाही.नागरिकांना मारहाण होत असताना त्यांच्या तक्रारीकडे किंवा चौका-चौकात असणाऱ्या अवैधंद्याकडे दुर्लक्ष केले जात आहे जर नागरिकांना संरक्षण देण्यात पोलीस यंत्रणा कुचकामी ठरत असेल तर अशी पोलीस यंत्रणा काय कामाची ? असा सवाल देखील नागरिक विचारत आहेत..