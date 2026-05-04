Daund crime incident: दौंडमध्ये मित्राच्या डोक्यात कुऱ्हाडीने वार करून आरोपी थेट पोलिस ठाण्यात हजर

दौंड : दौंड शहरात किरकोळ वादातून मित्राच्या डोक्यात कुर्हाडीने वार करणार्या तरूणाविरूध्द गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. कुर्हाडीने वार केल्यावर संशयित आरोपी हा चालत दौंड पोलिस ठाण्यात हजर झाला आहे..दौंड पोलिसांनी या बाबत माहिती दिली. सोमवारी मध्यरात्री राहुल गायकवाड व शाहिद शेख यांच्यामध्ये किरकोळ कारणावरून वाद झाला. त्यानंतर शाहिद शेख याने कुर्हाडीने राहुल कुमार गायकवाड ( वय ३६ , रा. गोवा गल्ली, दौंड) याच्या घरासमोर जाऊन त्याच्या डोक्यात वार केले. त्यानंतर शाहिद हा स्वतः चालत दौंड पोलिस ठाण्यात हजर झाला..दौंड पोलिस ठाण्यात या प्रकरणी सोनी शाम जाधव यांनी फिर्याद दिली आहे. फिर्यादीनुसार शाहिद मेहमूद शेख ( वय २६ , रा. भीमनगर, दौंड) याच्याविरूध्द भारतीय न्याय संहिता कलम १०९ (१) - खुनाचा प्रयत्न करणे, कलम ३५१ ( फौजदारीपात्र धाकदपटशा करणे) व कलम ३५२ ( शांतताभंग करण्याच्या उद्देशाने अपमान करणे) अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. संशयित आरोपी शाहिद शेख याला पोलिसांनी अटक केली असून राहुल कुमार गायकवाड याची प्रकृती चिंताजनक आहे. पोलिस उप निरीक्षक रूपेश कदम पुढील तपास करीत आहेत..पुणे ग्रामीण पोलिस दलातील वरिष्ठांचे नियंत्रण नसल्याने आणि दौंड पोलिसांचा अजिबात वचक न राहिल्याने गुन्हेगारांना भीती राहिलेली नाही. अवैध व्यवसाय राजरोस चालू असताना त्याकडे डोळेझाक केली जात आहे. गुन्हेगार खून किंवा खुनाचा प्रयत्न करून शस्त्रांसह चालत दौंड पोलिस ठाण्यात येण्याचा हा दुसरा प्रकार आहे. यापूर्वी १४ ऑगस्ट २०२५ रोजी दौंड शहरात एका अल्पवयीन मुलाने आईच्या प्रियकर असलेला प्रविण दत्तात्रेय पवार ( वय ३५ , रा. इंदिरानगर, दौंड) याचा निर्घृणपणे खून केला होता. खून केल्यानंतर तो अल्पवयीन मुलगा स्वतः पोलिस ठाण्याकडे पायी निघाला होता..दौंड पोलिस ठाण्यासह शहरातील डॅा. बाबासाहेब आंबेडकर चौकात १४ एप्रिल २०२६ रोज डिस्क जॅाकीच्या (डीजे) आवाजावरून दोन गटात हाणामारी झाली होती. पोलिसांनी या प्रकरणी १७ तरूणांविरूध्द दंगलीचा गुन्हा दाखल केला आहे पण पुढील कारवाई टाळली आहे..दरम्यान २७ एप्रिल २०२६ रोजी दौंड पोलिस ठाण्याच्या प्रवेशद्वारासमोर गोपाळवाडी ( ता. दौंड) येथील दोन गटांमध्ये सशस्त्र हाणामारी झाली होती. फिर्याद देण्यासाठी आलेल्या एका गटाला दुसर्या गटातील जमावाकडून घातक शस्त्रांचा वापर करून रोखण्यात आले होते. पोलिसांनी याप्रकरणी तेरा जणांविरूध्द दंगल करणे, खुनाचा प्रयत्न करणे, घातक शस्त्रांनी इच्छापूर्वक दुखापत करणे, आदी प्रकरणी गुन्हा दाखल केला आहे. पण पुढील कारवाई टाळली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.