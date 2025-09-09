पुणे

Pune News : लक्ष्मण हाके नवे कांशीराम म्हणून उदयास येत आहेत?

लक्ष्मण हाके केवळ ओबीसींच्या हक्कांसाठी लढत नाहीत, तर ओबीसी, भटक्या विमुक्त आणि मुस्लीम यांना एकत्र आणत आहेत.
सागर आव्हाड
पुणे - ओबीसी रस्त्यावर उतरत नाहीत. ओबीसी सायलेंट वोटर आहेत. जातपात तोडून ओबीसी एक होवू शकत नाही. ओबीसी राजकारणाबद्दलच्या या प्रचिलित आणि सर्वमान्य समजूती आहे. या समजूतींना सुरुंग लावून ओबीसी राजकारणाचं नवी रेघ खेचण्याचं काम एका साध्या प्रध्यापकाने केलं आहे.

