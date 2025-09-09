Pune News : लक्ष्मण हाके नवे कांशीराम म्हणून उदयास येत आहेत?

पुणे - ओबीसी रस्त्यावर उतरत नाहीत. ओबीसी सायलेंट वोटर आहेत. जातपात तोडून ओबीसी एक होवू शकत नाही. ओबीसी राजकारणाबद्दलच्या या प्रचिलित आणि सर्वमान्य समजूती आहे. या समजूतींना सुरुंग लावून ओबीसी राजकारणाचं नवी रेघ खेचण्याचं काम एका साध्या प्रध्यापकाने केलं आहे..लाखोंच्या गर्दीच्या सभा, रस्त्यावरील संघर्षासाठी ओबीसींची फौज, माधवसह मायक्रो ओबीसी, भटक्याविमुक्तांची वज्रमुठ. पारंपारिक ओबीसी राजकारण झुगारणारं नेतृत्त्व ओबीसींना मिळालं आहे. त्या नेतृत्त्वाचं नाव आहे लक्ष्मण सोपान हाके.ज्या राष्ट्रीय समाज पक्षातून त्यांनी चळवळीत एंट्री केली. त्याची स्थापना बीएसपीच्या कांशीराम यांच्या उपस्थितीत झाली होती. त्याच कांशीराम यांचं सोशल इंजिनिअरिंगचं मॉडेल यशस्वी राबवणारे हाके, महाराष्ट्राचे कांशीराम पुढं येत असल्याचं राजकीय विश्लेष्कांचं मत आहे..कांशीराम हे बहुजन समाज पार्टीचे संस्थापक. त्यांनी दलित राजकारणाची व्याप्ती वाढवली. बहुजन या संकल्पनेतून सामाजिक ऐक्य साधलं. पुढारलेल्या जातींचं राजकारण बाजूला सारुन, विस्थापितांना सत्तेत बसवलं. हाकेंची चळवळ त्याच दिशेने प्रयत्न करते आहे. "जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी" (ज्याची संख्या जास्त, त्याचा वाटा जास्त) हे सूत्र देऊन या सर्व घटकांना एकत्र आणले. यातून त्यांनी पारंपरिक राजकीय गणिते बदलून टाकली आणि सत्ता मिळवून दाखवली..लक्ष्मण हाके यांची चळवळ याच तत्त्वावर आधारित आहे. ते केवळ ओबीसींच्या हक्कांसाठी लढत नाहीत, तर ओबीसी, भटक्या विमुक्त आणि मुस्लीम यांना एकत्र आणत आहेत. त्यांच्या व्यासपीठावर मुस्लीम ओबीसी समाजातील प्रतिनिधी मोठ्या संख्येने दिसतात, हे एक महत्त्वाचे लक्षण आहे.सध्याच्या ध्रुवीकरणाच्या राजकारणात हाके यांची ही कृती धर्मनिरपेक्षतेचा एक नवा अध्याय लिहित आहे. कांशीराम यांनी बहुजनांची जी वज्रमूठ तयार केली, तीच वज्रमूठ आज महाराष्ट्रात ओबीसी-मुस्लीम एकजुटीच्या रूपाने हाके तयार करत आहेत..कांशीराम ते हाके राजकारणातून उत्थानाचा मंत्रदलित, आदिवासी, मुस्लीम आणि ओबीसी मतांची मोट कांशीराम यांनी बांधली. सत्तेला आणि राजकारणाला वाईट म्हणून पाहणं बंद केलं पाहिजे. आंबेडकरांनी दिलेला राज्यकर्ती जमात व्हा.. हा संदेश वास्तवात उतरवण्याचं काम कांशीराम यांनी केलं.कांशीराम यांना खात्री होती की, सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय न्याय मिळवण्यासाठी शोषितांना स्वतःच्या हातात सत्ता घ्यावी लागेल. केवळ आंदोलने, निवेदने आणि मागण्या करून पारंपरिक व्यवस्थेतून न्याय मिळणार नाही. लक्ष्मण हाकेंनी हाच थेट संदेश दिला आहे.स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणूकीत बोगस ओबीसींवर मात करण्यासाठी खऱ्या ओबीसींनी खऱ्या ओबीसींना मतदान करावे. अशी थेट भूमिका घेतली आहे. सत्तेशिवाय सामाजिक उत्थानाची प्रक्रिया वेगवान होणार नाही. असं त्यांचं ठाम मत आहे...हाकेंना इग्नोर करणं आता अशक्यहाके विरुद्ध पवार घराण्याचा वाद जुना आहे. अजित पवार सत्तेत आहेत. पवार विरोधात आहेत. तरी हाके दोघांवर टीका करताना दिसतात. ओबीसींचं लॉंगटर्म नुकसान पवारांनी केलंय, अजित पवार ओबीसींसाठी अर्थसंकल्पात तरतूद करत नाहीत. असा आरोप हाकेंचा आहे.ओबीसींचे वास्तव प्रश्न मांडायला त्यांनी सुरुवात केली. सुरुवातीला बड्या नेत्यांनी हाकेंकडे दुर्लक्ष केलं होतं. मात्र, जनतेनं हाकेंना स्वीकारलं. बारामतीमध्ये हाकेंची जोरदार सभा झाली. नंतर गेवाराईच्या दोन झेडपी गटात हाकेंनी सभा घेतली. विजयसिंह पंडीतांसमोर दंड थोपटले. भागलवाडीची सभा प्रचंड विक्रमी होती..आता हाके लोकप्रियतेच्या रडावर चांगलेच चमकू लागले आहेत. हाकेंचा चळवळींचाबद्दलचा अप्रोच हा फक्त समाजिक नाही, तो राजकीय ही आहे. कांशीराम यांच्याप्रमाणे सामाजिक चळवळीला राजकीयर सत्ता शिखरावर बसवण्यास ते तयारी करत आहेत.सत्ताच अंतिम ध्येयमहाराष्ट्रात ओबीसी राजकारण सुरु झालं ते छगन भुजबळ आणि गोपिनाथ मुंडेंच्या पुढाकारामुळे. हे दोन्ही नेते राष्ट्रीय पातळ्यांवर ओबीसींचे संघटन निर्माण करण्यास सक्षम होते. सत्तेचे फायदे ओबीसींपर्यंत पोहचवण्याचे यशस्वी प्रयत्नन त्यांनी केले.ओबीसी प्रवर्गात ३५० जाती आहेत. भटक्या विमुक्तांचे प्रश्न गंभीर आहेत. भुजबळ आणि मुंडे या दोघांना मु्ख्यमंत्री पदाची संधी आली..मात्र, दोघांना उपमुख्यमंत्री पदावर समाधान मानावं लागलं होतं. ओबीसींचं राजकारण उभं करण्यासाठी हाकेंनी पुढाकार घेतला आहे. राजकीय सत्ता हेच अंतिम सत्य आहे. तिथून परिवर्तन शक्य असल्याचा त्यांचा ठाम विश्वास आहे. आजवर कोणत्याही प्रकारचं राजकीय प्रतिनिधीत्त्व न मिळालेल्या समाजासाठी संघर्ष करणार असल्याचं ते सांगताात.हाकेंचं जनआंदोलन २०१९ च्या वंचितप्रमाणं प्रभाव निर्माण करेल?२०१९ ला वंचित बहुजन आघाडीची स्थापना झाली. दलित, मुस्लीम आणि ओबीसी मतांची मोळी बांधण्यात आली. ओवीसींच्या एआयएमआयएमसोबत युती केली. वंचितच्या ताकदीवर एआयएमआयएमचे इम्तिआय जलील खासदार झाले. राज्यात सद्यस्थितीला ओबीसी प्रचंड मोबेलाईज होत आहेत. हाके निवडणूकीत ओबीसींना प्रतिनिधीत्त्व देणार असल्याची भाषा करत आहेत..येत्या काळात हाकेंनी राजकीय भूमिका घेतल्यास वंचितप्रमाणे ओबीसीप्रणित तिसरी आघा़डी अस्तित्त्वात येवू शकते. वारंवार हाके दलित आणि मुस्लीम मतांनासोबत घेण्याचा प्रयत्न करत आहेत. हे झालं तर तिसरी आघाडी उभारु शकते. त्यामुळे भाजपचा बेस वोटर असणारा ओबीसी, कॉंग्रेसची दलित आणि मुस्लीम मतांची शिदोरी विस्कटू शकते.अशात हाकेंची प्रत्येक भूमिका राजकाऱणाच्या केंद्रस्थानी असेल हे नक्की. हाके २०२९ लोकसभा, विधानसभा निवडणूकीपर्यंत आपली जादू कायम ठेवू शकतील का? धनगर आरक्षण लढा उभारल्यास ओबीसींमधील फुट ते वाचवू शकतील का? या प्रश्नाचं उत्तर येणारा काळच देवू शकतो.. 