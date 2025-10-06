पुणे

Laxman Hake : प्रस्थापितांना धडा शिकवा, प्रा. हाके; जेजुरीत ओबीसी समाजासह धनगर बांधवांचा मेळावा

OBC Reservation : ओबीसी नेते प्रा. लक्ष्मण हाके यांनी जेजुरीच्या दसरा मेळाव्यात, आरक्षण वाचवण्यासाठी शाहू-फुले-आंबेडकरांचे विचार डोळ्यासमोर ठेवत रस्त्यावर उतरून लढण्याची आणि आगामी निवडणुकांत मूळ ओबीसींना निवडून प्रस्थापितांना धडा शिकवण्याची हाक दिली.
जेजुरी : आरक्षण वाचवायला शाहु, फुले, आंबेडकर जन्माला येणार नाहीत. तुम्हाला या महामानवांचे विचार डोळ्यासमोर ठेवून रस्त्यावर उतरावे लागेल. तुमच्या आमच्या न्यायिक हक्कांसाठी मुंबईच्या आझाद मैदानावर लाखोंच्या उपस्थितीमध्ये पुढील काळात जत्रा भरवावी लागेल. येणाऱ्या सर्व निवडणुकांमध्ये आपापसांतील मतभेद विसरून मूळ ओबीसी चालवा आणि प्रस्थापितांना धडा शिकवा, असे आवाहन ओबीसी नेते प्रा.लक्ष्मण हाके यांनी केले.

