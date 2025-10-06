Laxman Hake : प्रस्थापितांना धडा शिकवा, प्रा. हाके; जेजुरीत ओबीसी समाजासह धनगर बांधवांचा मेळावा

जेजुरी : आरक्षण वाचवायला शाहु, फुले, आंबेडकर जन्माला येणार नाहीत. तुम्हाला या महामानवांचे विचार डोळ्यासमोर ठेवून रस्त्यावर उतरावे लागेल. तुमच्या आमच्या न्यायिक हक्कांसाठी मुंबईच्या आझाद मैदानावर लाखोंच्या उपस्थितीमध्ये पुढील काळात जत्रा भरवावी लागेल. येणाऱ्या सर्व निवडणुकांमध्ये आपापसांतील मतभेद विसरून मूळ ओबीसी चालवा आणि प्रस्थापितांना धडा शिकवा, असे आवाहन ओबीसी नेते प्रा.लक्ष्मण हाके यांनी केले. .धनगर समाजाचे नेते नवनाथ पडळकर यांच्या वतीने गेल्या १० वर्षांपासून जेजुरी (ता. पुरंदर) येथे मल्हारगड दसरा मेळाव्याचे आयोजन करण्यात येते. यावर्षी ओबीसी समाजासह धनगर बांधवांचा दसरा मेळाव्याचे आयोजन रविवारी (ता. ५) मल्हार नाट्यगृहात करण्यात आले होते. .यावेळी शिवानंद हैबतपुरेमहाराज, बापू सोनवलकर, स्वप्नील बरकडे, संतोष खोमणे, समीर मारकर, राजू बरकडे, मोहन खामगड, सचिन लंबाते, रमेश लेंडे, रोहिदास कुंभार, श्याम राजे (कुंभार), शिवराज झगडे, विजय झगडे, गणेश कुंभार, अशोक कुंभार, बापू लोखंडे आदी उपस्थित होते. प्रा. हाके म्हणाले की, ‘‘१७० आमदार, २ उपमुख्यमंत्री आणि २८ खासदार राज्यात असताना एकही ओबीसींच्या न्याय हक्कांबाबत ठाम भूमिका घेत नाही हे लक्षात घ्यावे लागेल.’’ प्रास्ताविक नवनाथ पडळकर यांनी तर सूत्रसंचालन स्वप्नील बरकडे यांनी केले. मेळाव्यानंतर धनगर समाज बांधवांनी गडावर जाऊन देवदर्शन घेत तळीभंडार केला.Pune News : दवाखाने अन् रुग्णालयांचेफायर ऑडिटकडे दुर्लक्ष, अग्निशामक दलाकडून नोटिसा; कारवाई करण्याचा इशारा.या मागण्यांचे मांडले ठरावभविष्यात पुणे जिल्ह्याचे विभाजन होऊन नवा जिल्हा तयार झालातर त्याला ‘मल्हारनगर’ असे नाव द्यावेमूळ ओबीसी आरक्षणाला धक्का लागू नये त्यासाठी सर्व घटकांनीएकत्र येऊन लढा देण्याची तयारी ठेवावीजेजुरीसह इतर ठिकाणी असलेल्या होळकर घराण्याच्या वास्तू, धार्मिक ऐतिहासिक स्थळे यांचे जतन व्हावे.गावगाड्यातील सरपंचपदापासून ते मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्रीपर्यंत हेच प्रस्थापित आहेत. असे असताना आरक्षणाच्या माध्यमातून राजकीय, शैक्षणिक क्षेत्रातून मूळ ओबीसींना हद्दपार करण्याचे मोठे षड्यंत्र रचले जात आहे.- ॲड. मंगेश ससाणे, ओबीसी संघर्ष नेते.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.