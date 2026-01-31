पुणे

Baramati News : दुःख बाजूला सारून पालकत्व स्वीकारा; दादांचे स्वप्न साकारण्यासाठी सुनेत्रा पवार यांच्याकडे बारामतीकरांची मागणी

दुःखातून सावरून बारामतीचे पालकत्व तुम्ही स्विकारा, या शहराच्या सर्वांगिण विकासासाठी दादांनी जे स्वप्न पाहिले होते ते साकारण्यासाठी तुम्ही पुढाकार घ्या,’ अशी भावना अनेकांनी व्यक्त केली.
सकाळ वृत्तसेवा
बारामती - उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या निधनानंतर आता बारामतीच्या सर्वांगीण विकासाच्या दृष्टीने खासदार सुनेत्रा पवार यांनी ही जबाबदारी स्वीकारावी, अशी अनेक बारामतीकरांची भावना आहे. सांत्वनासाठी आलेल्या अनेक महिलांसह नागरिकांनीही दादांचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी तुम्ही तुमचे दुःख बाजूला सारून आता बारामतीचे पालकत्व स्वीकारा, अशी मागणी सुनेत्रा पवार यांच्याकडे केली.

