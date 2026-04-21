Baramati News : सुनेत्रा पवारांना पाठिंबा देण्यासाठी सर्वपक्षीय नेते बारामतीत...

बारामती - राष्ट्रवादीसह भाजप, शिवसेना व महाविकास आघाडीतील सर्वच पक्षांनी उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्या प्रचारार्थ मंगळवारी (ता. 21) बारामतीत हजेरी लावली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, शिवसेनेचे मंत्री उदय सामंत यांच्यासह, महाविकास आघाडीच्या नेत्या खासदार सुप्रिया सुळे यांच्यासह राष्ट्रवादीचे मंत्री, आमदार, खासदार यांनी बारामतीत येत सुनेत्रा पवार यांना मतदानाचे मतदारांना आवाहन केले. .दरम्यान अजितदादांच्या राजकीय प्रवासात अनेक राजकीय चढउतार आले, सत्ता असो वा नसो त्यांची विकासकामे कायमच सुरुच राहिली, बारामतीच नव्हे तर राज्याच्या सर्वांगिण विकासासाठी त्यांनी सर्वस्व वाहिले, त्यांचे विकासाचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी बारामतीकरांनी त्यांना आदरांजली म्हणून विजयी करावे, असे आवाहन उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी केले.विधासभा पोटनिवडणूकीच्या प्रचाराची सांगता सभा बारामतीत मंगळवारी (ता. 21) झाली, त्या प्रसंगी त्या बोलत होत्या. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, राज्यमंत्रीमंडळातील छगन भुजबळ, दत्तात्रय भरणे, हसन मुश्रीफ, उदय सामंत, मकरंद पाटील यांच्यासह कार्याध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल, प्रदेशाध्यक्ष सुनिल तटकरे, दिलीप वळसे पाटील, धनंजय मुंडे यांच्यासह अनेक आजीमाजी आमदार, खासदार यांच्यासह अनेक मान्यवर या प्रसंगी उपस्थित होते..छगन भुजबळ यांनी अजितदादांच्या कामाचा आढावा घेत सुनेत्रा वहिनींना विक्रमी मतांनी विजयी करण्याचे आवाहन केले.उदय सामंत यांनीही बारामतीत शिवसेनेचा मेळाव घेत सुनेत्रा वहिनींना विजयी करण्यासाठी मतदारांना आवाहन केल्याचे नमूद केले.हसन मुश्रीफ यांनीही बारामती घोंगडी बैठका घेत सुनेत्रा वहिनींना विक्रमी मताधिक्याने विजयी करण्यासाठी मतदारांशी संवाद साधल्याचे सांगितले.दरम्यान प्रफुल्ल पटेल यांनी दादांना आदरांजली म्हणून वहिनींच्या पाठीशी बारामतीकरांनी खंबीरपणे उभे राहावे अशी विनंती केली.सुनील तटकरे यांनी दादांच्या कामांचा आढावा घेत या पुढील काळात सर्वांनीच सुनेत्रा वहिनींच्या नेतृत्वाखाली वाटचाल करावी,बारामतीकरांनी मताधिक्याचा विक्रम नोंदवावा असे आवाहन केले.दिलीप वळसे पाटील यांनीही बूथनिहाय अधिकाधिक मतदान कसे होईल या साठी कार्यकर्त्यांनी प्रयत्न करण्याच्या सूचना केल्या..अनेकांना अश्रू आवरले नाहीत.....दादा गेल्याच माझ दुःख मोठ आहे....असे भाषणात म्हणताना सुनेत्रावहिनींना अश्रू आवरले नाही. पार्थ पवार व जय पवार यांनाही या वेळी अश्रू अनावर झाले. लाखोंचा पोशिंदा गेल्याने आम्ही दुःख बाजूला ठेवत लोकांना पोरक वाटू नये या साठी खंबीरपणे उभ राहिलो, असे वहिनींनी नमूद केल्यानंतर उपस्थित महिलांनाही रडू आवरले नाही. अजितदादांवरील चित्रफित पाहताना पार्थ पवार यांनाही अनेकदा दादांच्या आठवणीने अश्रू अनावर झाले.